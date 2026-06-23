ملايين الدولارات تتحرك في أسواق التنبؤات… أرباح ضخمة وخسائر فادحة في رهانات كأس العالم

الثلاثاء 23 يونيو-حزيران 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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مع وصول بطولة كأس العالم إلى مرحلة المجموعات، تتزايد المراهنات بشكل كبير، وتتصدر أسواق التنبؤات المشهد بصفقات ضخمة، رغم الجدل المثار حولها. هذه المراهنات، التي قد تبدو كـ"نقود وهمية" للبعض، تجذب اهتمامًا واسعًا.

في هذا السياق، تبرز الرهانات الكبيرة التي تتم في مكاتب المراهنات الرسمية، مثل الرهان الهائل الذي قام به أحد العملاء على منتخب الأرجنتين بقيمة ثلاثة أرباع مليون دولار. سنتعمق في تفاصيل هذا الرهان، بالإضافة إلى "بارلي" (مراهنة مركبة) خارق، وأداء لافت لـ "ديف بورتنوي" مؤسس "Barstool Sports"، وبعض النتائج المثيرة التي شهدتها الأيام الماضية، وبالطبع، سنستعرض عددًا لا يحصى من صفقات أسواق التنبؤات.

شهدت فترة ما بعد الظهيرة يوم الأحد، قبل 19 ساعة من مباراة الأرجنتين ضد النمسا، تقارير عن رهان ضخم على المنتخب الأرجنتيني. قام عميل في "Red Rock Resorts" بوضع مبلغ 777,000 دولار على فوز الأرجنتين بنسبة مراهنة -215. ورغم أن الأرجنتين كانت قادمة من فوز ساحق على الجزائر بثلاثة أهداف نظيفة سجلها ليونيل ميسي، إلا أن نسبة -215 لم تكن مضمونة النجاح، خاصة مع وجود 13 تعادلاً في 40 مباراة أقيمت حتى تلك اللحظة. ورغم إهدار ميسي لركلة جزاء في بداية المباراة، إلا أنه سجل هدفًا ليقود الأرجنتين للفوز 2-0، محققًا بذلك ربحًا للمراهن قدره 361,395 دولار، ليصل إجمالي المبلغ المدفوع إلى 1,138,395 دولار.

في سياق آخر، تمكن أحد العملاء في "Hard Rock Bet" من تحقيق ربح هائل بقيمة 74,250 دولار من رهان مركب بقيمة 50 دولارًا فقط، حيث راهن على فوز الأرجنتين 3-0، وفرنسا 3-1، والنرويج 4-1. تطلب هذا الرهان الكثير من الحظ، خاصة مع تسجيل الأهداف الحاسمة في اللحظات الأخيرة في مباراتي فرنسا والنرويج، مما حول مبلغ 50 دولارًا إلى مبلغ ضخم.

شهد يوم الأحد أيضًا أداءً مميزًا لمؤسس "Barstool Sports" ديف بورتنوي، حيث راهن على نتائج غير متوقعة. فبعد تعادل بلجيكا مع إيران 0-0، وتعادل أوروغواي مع الرأس الأخضر 2-2، نجح في تحقيق أرباح جيدة بعد فوز مصر على نيوزيلندا 3-1، حيث راهن على فوز مصر بفارق -1.5 هدف.

تُظهر أسواق التنبؤات مثل "Kalshi" و "Polymarket" حجم المراهنات الضخمة، حيث تم وضع ملايين الدولارات على نتائج مباريات مختلفة. فقد راهن أحد العملاء بمبلغ 2.9 مليون دولار على أن مجموع الأهداف في مباراة البرازيل وهايتي سيكون أقل من 3.5، وحقق ربحًا قدره 3 ملايين دولار. وعلى الجانب الآخر، شهدت أسواق التنبؤات خسائر فادحة لبعض المراهنين، حيث خسر أحدهم 3 ملايين دولار بعد تعادل بلجيكا وإيران، وخسر آخر ما يقرب من مليون دولار بعد فوز كندا الكبير على قطر.

لم تخلُ الأيام الماضية من المفاجآت، فقد شهدت البطولة أربعة تعادلات في يوم واحد، مما أدى إلى تحقيق أحد المراهنين ربحًا يقارب 10,000 دولار من رهان بقيمة 10 دولارات فقط على أربعة تعادلات. وعلى صعيد آخر، تمكن أحد العملاء من صرف مبلغ 456 دولارًا من رهان بقيمة 10 دولارات بعد تأهله في مباراتين من أصل أربعة، بينما كان يمكن أن يحقق ربحًا يصل إلى 11,606 دولار لو استمر في الرهان.

تستمر الإثارة في كأس العالم، مع استمرار الرهانات الضخمة على مختلف النتائج. ورغم أن بعض هذه الرهانات قد تبدو مخاطرة كبيرة، إلا أنها تعكس شغف المراهنين بالبطولة. وفي سياق متصل، حقق أحد العملاء ربحًا هائلاً قدره 4 ملايين دولار من رهان على بطولة "U.S. Open"، مما يؤكد أن الفرص لتحقيق أرباح كبيرة متاحة دائمًا، ولكن يجب دائمًا المراهنة بمسؤولية.