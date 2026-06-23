بعد سقوط أمام إنجلترا وغانا… مواجهة مصيرية تجمع كرواتيا وبنما

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يستعد المنتخب الكرواتي لمواجهة نظيره البنمي في ثاني مبارياته ضمن المجموعة L في كأس العالم 2026، وذلك يوم 23 يونيو 2026 على ملعب BC Place في فانكوفر. هذه المباراة تمثل المواجهة الأولى على المستوى الدولي بين المنتخبين على مر التاريخ.
تعرضت كرواتيا لهزيمة في مباراتها الافتتاحية أمام إنجلترا بنتيجة 4-2، لتسجل بذلك أول خسارة لها في افتتاح مباريات كأس العالم منذ عام 2014، والأولى التي تستقبل فيها أربعة أهداف في مباراة واحدة في المونديال منذ نهائي 2018. بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل 2-2، تفوقت إنجلترا في الشوط الثاني بتسديد 13 كرة مقابل 6 لكرواتيا، وأضافت هدفين حسمتا اللقاء.
على الجانب الآخر، خسرت بنما مباراتها أمام غانا بهدف قاتل في الدقيقة 90+5، لتتلقى هزيمة مؤلمة. وبهذه النتيجة، تكون بنما قد خسرت جميع مبارياتها الأربع التي خاضتها في تاريخ كأس العالم، ويسعى الفريق جاهداً لتحقيق فوزه الأول في البطولة.
تُظهر الاحتمالات المتاحة على FanDuel Sportsbook تنافسية في هذه المواجهة ضمن المجموعة L. ويُعد مارتن باتورينا من كرواتيا مرشحاً لتسجيل هدف في المباراة، حيث تبلغ احتمالات تسجيله +135.