مناقشة جاهزية بنك الإنشاء والتعمير لاستئناف نشاطه من العاصمة المؤقتة عدن

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بحث محافظ البنك المركزي اليمني،اليوم الثلاثاء، مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك اليمني للإنشاء والتعمير، الترتيبات المتعلقة باستئناف نشاط البنك عقب نقل مركزه الرئيسي وعملياته إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وقال البنك المركزي إن اللقاء، الذي يعد الأول لمجلس إدارة البنك بعد استكمال عملية إعادة التموضع، استعرض الإجراءات المتخذة لتوفيق أوضاع البنك التشغيلية والإدارية، بما في ذلك تجهيز الأنظمة المصرفية واستكمال متطلبات البناء المؤسسي وتهيئة بيئة العمل اللازمة لمواصلة النشاط المصرفي.
وأضاف أن المشاركين ناقشوا مستوى الجاهزية التشغيلية للبنك والجهود المبذولة للحفاظ على استمرارية الخدمات وتأمين الأنظمة المصرفية والاحتفاظ بالكادر الوظيفي خلال مرحلة الانتقال.
ونقل البيان عن أعضاء مجلس الإدارة إشادتهم بالتقدم المحرز في استعادة النشاط التشغيلي للبنك، مثمنين الدعم الذي قدمه البنك المركزي لتسهيل عملية نقل المقر الرئيسي وإعادة ترتيب أعمال البنك في عدن.
من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي استمرار دعم المؤسسة النقدية للبنك اليمني للإنشاء والتعمير بما يساعده على تجاوز التحديات الحالية واستعادة دوره في القطاع المصرفي.
وأشار إلى أن البنك يعد من أقدم المؤسسات المصرفية في اليمن، وارتبط نشاطه بمشروعات التنمية الاقتصادية منذ عقود، مؤكداً أهمية تعزيز قدراته وتمكينه من استئناف أعماله بصورة كاملة خلال المرحلة المقبلة.