تعرف على أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم

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سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 23 يونيو/ حزيران 2026، صعودا طفيفا، حيث ربح المعدن النفيس حوالي 4 ريالات في كافة الأعيرة.
عالميا، تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بأكثر من 1% مع تماسك الدولار وسط توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة هذا العام.
وانخفض سعر الذهب اليوم في المعاملات الفورية 1.1% إلى 4142.61 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0814 بتوقيت أبوظبي.
وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس/آب 1% إلى 4160.20 دولار.
كم وصل سعر غرام الذهب من عيار 21؟
وبلغ سعر الذهب اليوم غرام 21 في السعودية نحو 442.11 ريال (117.90 دولار).
كم وصل سعر غرام الذهب من عيار 22؟
ووصل سعر غرام الذهب في السعودية من عيار 22 لمستوى 463.17 ريال (123.51 دولار).
سعر الذهب عيار 18 في السعودية
وسجل سعر غرام الذهب في السعودية من عيار 18 مستوى 378.95 ريال (101.05 دولار).
سعر السبائك الذهبية في السعودية اليوم
تنتج السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة، تبدأ من 1 غرام، وصولاً إلى واحد كيلوغرام، وبلغ سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ10 غرامات نحو 5,194.19 ريال (1,385.12 دولار).
وبلغ سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة 50 غراماً نحو 25,617.25 ريال سعودي (6,831.27 دولار)، وسجل سعر سبيكة الذهب زنة كيلوغرام واحد 508,808.03 ريال سعودي (135,682.14 دولار).