أغنى رجل في العالم يخسر 150 مليار دولار في يوم واحد فقط

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هبطت ثروة إيلون ماسك 150 مليار دولار في يوم واحد فقط بعدما تراجع سهم شركته سبيس إكس بنسبة 16% مع ختام جلسة الإثنين.
وتبلغ ثروة ماسك حالياً 1.1 تريليون دولار منفرداً وبفارق كبير في المركز الأول بقائمة مليارديرات العالم.
و على الرغم من الخسائر الحادة، فإن التراجع في ثروة ماسك أكبر من إجمالي ثروة الملياردير وارن بافت الذي تبلغ قيمة ثروته 135 مليار دولار.