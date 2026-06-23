أغنى رجل في العالم يخسر 150 مليار دولار في يوم واحد فقط

الثلاثاء 23 يونيو-حزيران 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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هبطت ثروة إيلون ماسك 150 مليار دولار في يوم واحد فقط بعدما تراجع سهم شركته سبيس إكس بنسبة 16% مع ختام جلسة الإثنين.

وتبلغ ثروة ماسك حالياً 1.1 تريليون دولار منفرداً وبفارق كبير في المركز الأول بقائمة مليارديرات العالم.

و على الرغم من الخسائر الحادة، فإن التراجع في ثروة ماسك أكبر من إجمالي ثروة الملياردير وارن بافت الذي تبلغ قيمة ثروته 135 مليار دولار.