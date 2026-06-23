اجتماع أممي–حوثي في صنعاء يناقش خطة عمل جديدة لمتابعة ترتيبات الحديدة

الثلاثاء 23 يونيو-حزيران 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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ناقش المستشار العسكري للمبعوث الأممي إلى اليمن ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، أنطوني هيوارد، في صنعاء، مع مسؤولين من جماعة الحوثي الارهابية، مستقبل آلية متابعة اتفاق الحديدة بعد انتقال مهام بعثة الأمم المتحدة لدعم الاتفاق (أونمها) إلى مكتب المبعوث الخاص.

وقالت وسائل إعلام تابعة للجماعة إن اللقاء جمع هيوارد برئيس فريق الحوثيين في لجنة تنسيق إعادة الانتشار اللواء علي الموشكي، إلى جانب مدير مكتب المبعوث الأممي محمد الغنام وأعضاء من الفريق، حيث جرى استعراض خطة العمل الأممية للمرحلة المقبلة وآليات استئناف نشاط اللجنة.

واتهم الموشكي الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بإفشال جهود اللجنة عبر مقاطعة اجتماعاتها خلال السنوات الماضية، معتبراً أن إعادة تفعيل الآلية الأممية الخاصة بالحديدة جاءت بعد فترة طويلة من الجمود.

كما حمل المسؤول الحوثي الأمم المتحدة مسؤولية ما وصفه بعدم استكمال تنفيذ بنود أساسية من اتفاق ستوكهولم، ولا سيما تلك المتعلقة بإدارة موانئ الحديدة والجوانب الخدمية المرتبطة بها.

وفي سياق متصل، تناولت المناقشات التطورات الإقليمية وتأثيرها على أمن الممرات البحرية في البحر الأحمر، إذ حذر الموشكي من تداعيات ما قال إنه وجود إسرائيلي في منطقة "صومالي لاند"، معتبراً أن ذلك قد ينعكس على أمن الملاحة والاستقرار في المنطقة.

وتسعى الأمم المتحدة من خلال الترتيبات الجديدة إلى الإبقاء على آليات متابعة اتفاق الحديدة ضمن إطار عمل مكتب المبعوث الخاص، في محاولة لدعم إجراءات خفض التصعيد والحفاظ على قنوات التواصل بين الأطراف اليمنية.