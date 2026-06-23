تعرف على أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم أغنى رجل في العالم يخسر 150 مليار دولار في يوم واحد فقط اجتماع أممي–حوثي في صنعاء يناقش خطة عمل جديدة لمتابعة ترتيبات الحديدة مأرب: وزير الدفاع يجتمع بالقيادات العسكرية ويشدد على رفع الجاهزية لمواجهة أي طارئ ميسي يواصل كتابة التاريخ وينفرد بصدارة هدافي كأس العالم ماذا يحدث عند التساوي في النقاط؟ تعرف على النظام الجديد للتأهل في كأس العالم وكيف تحسم بطاقات أفضل ثالث فاجعة في الضالع.. حقوق الانسان تستنكر والمحافظ يشدد على جهود نزع الألغام مليشيا الحوثي تعلن التعبئة العامة وتدعو المغرر بهم من اتباعها إلى النفير لمواجهة الشرعية والتحالف هل تشعر بالشبع طوال الوقت؟ 6 أعراض لا يجب تجاهلها محاربو الصحراء ينعشون آمالهم المونديالية.. الجزائر تقلب الطاولة على الأردن وتواصل الحلم العالمي
أكد وزير الدفاع، الفريق الركن دكتور طاهر العقيلي، أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود وتكامل الأدوار.. مشددا على أهمية ترسيخ مبادئ الانضباط والالتزام بالقوانين واللوائح العسكرية، ورفع مستوى الجاهزية القتالية في مختلف الجبهات لمواجهة اي طارئ.
جاء ذلك لدى ترأسه اليوم اجتماعاً موسعاً في محافظة مأرب، ضم مساعدي وزير الدفاع، والمفتش العام ورؤساء الهيئات ومدراء، وقائدي المنطقتين العسكريتين السادسة والسابعة، وأركان المنطقة العسكرية الثالثة، لمناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية ومتطلبات المرحلة الراهنة.
واستمع وزير الدفاع إلى إحاطات من رؤساء الهيئات ومدراء الدوائر وقادة المناطق حول سير الاداء وتنفيذ المهام، وأبرز التحديات والاحتياجات الميدانية والإدارية، موجهاً بالعمل على معالجتها وفقاً للإمكانات بما يسهم في رفع كفاءة القوات المسلحة وتعزيز جاهزيتها.
وأشاد الوزير العقيلي بالجهود التي تبذلها قيادات الهيئات والدوائر العسكرية لتنفيذ مسار الإصلاح وتطوير المؤسسة العسكرية، مثمناً بصورة خاصة ما أنجزته هيئة القوى البشرية في مشروع توحيد قاعدة بيانات منتسبي القوات المسلحة وما حققته من تقدم ملموس في هذا الملف
كما اكد على أهمية استكمال المشروع لما يمثله من ركيزة أساسية لتعزيز العمل المؤسسي.
وناقش الاجتماع عدداً من القضايا المتعلقة بالسياسات العامة والاستراتيجيات العسكرية واتخذ جملة من التوجيهات والتوصيات الهادفة إلى تعزيز الأداء ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الهيئات والتشكيلات العسكرية بما فيه خدمة القوات المسلحة وتعزيز جاهزيتها.
وفي الاجتماع، رحب وزير الدفاع بالقيادات العسكرية التي نالت مؤخراً ثقة القيادة السياسية، متمنياً لهم التوفيق في أداء مهامهم والإسهام في تعزيز الأداء المؤسسي للقوات المسلحة.