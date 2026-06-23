ميسي يواصل كتابة التاريخ وينفرد بصدارة هدافي كأس العالم

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انفرد نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي بصدارة هدافي كأس العالم عبر التاريخ، برصيد 18 هدفا بعد تسجيله هدفين في مباراة الأرجنتين والنمسا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة في كأس العالم 2026.
وقاد ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين للفوز على النمسا، والتأهل للدور الثاني من كأس العالم 2026، بعد تسجيله هدفين في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب إيه تي آند تي، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة.
وسجل ميسي هدفاً في الشوط الأول ليكسر رقم ميروسلاف كلوزه ويصبح الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 17 هدفاً، وفي آخر لحظات المباراة أحرز الأسطورة هدفاً ثانياً أكد فيه فوز فريقه بالمباراة ورفع رصيده إلى 18 هدفاً في كأس العالم خلال 6 نسخ.
وتتصدر الأرجنتين المجموعة برصيد 6 نقاط متقدمة على النمسا التي تملك 3 نقاط.