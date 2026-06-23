ماذا يحدث عند التساوي في النقاط؟ تعرف على النظام الجديد للتأهل في كأس العالم وكيف تحسم بطاقات أفضل ثالث

الثلاثاء 23 يونيو-حزيران 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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وصلت بطولة كأس العالم لكرة القدم إلى المرحلة التي تبدأ فيها الحسابات المعقدة لمعرفة المتأهلين والمودعين، وما الذي تحتاجه المنتخبات للعبور إلى الدور التالي.

وغيرت النسخة الحالية الموسعة من البطولة التي ارتفع عدد منتخباتها من 32 إلى 48 منتخباً، نظام المنافسة وطريقة حسم التأهل عند التساوي بين الفرق خلال دور المجموعات.

فعلى سبيل المثال، تمت إضافة دور جديد هو دور الـ32، بينما في السابق كانت مرحلة المجموعات يأتي بعدها مباشرة دور الستة عشر.

كما باتت هناك فرصة إضافية للمنتخبات من أجل التأهل حتى إذا فشلت في احتلال أحد المركزين الأول أو الثاني في مجموعاتها.

وفيما يلي أبرز ما يجب معرفته بشأن التأهل إلى دور الـ32:

كيفية التأهل من دور المجموعات

تعني النسخة الموسعة من البطولة وجود عدد أكبر من المجموعات والمباريات مقارنة بأي نسخة سابقة من كأس العالم. وبحلول نهاية دور المجموعات، ستكون 72 مباراة أقيمت من أجل إقصاء 16 منتخبا.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعات الـ12 تلقائياً، إضافة إلى تأهل أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث.

وهذه هي المرة الأولى منذ كأس العالم 1994، التي شهدت مشاركة 24 منتخباً فقط، التي يحصل فيها أصحاب المركز الثالث على فرصة للتأهل إلى الأدوار الإقصائية.

المواجهات المباشرة قبل فارق الأهداف

لأول مرة في بطولة كأس العالم، سيعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على نتائج المواجهات المباشرة كمعيار أول لحسم الأمر عند التساوي في النقاط بين منتخبين أو أكثر.

وسيتم تحديد الترتيب النهائي عند التساوي وفقاً للتسلسل التالي:

- نتيجة المواجهات المباشرة بين المنتخبات المعنية.

- فارق الأهداف في المباريات بين المنتخبات المعنية.

- أكبر عدد من الأهداف المسجلة في تلك المباريات.

- فارق الأهداف بشكل عام في كل مباريات المجموعة.

- أكبر عدد من الأهداف المسجلة في المجموعة.

- أقل عدد من البطاقات الصفراء والحمراء (بما في ذلك بطاقات أفراد الجهاز الفني) خلال دور المجموعات.

- تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا).

كيف تُحسم بطاقات أفضل منتخبات احتلت المركز الثالث؟

سيقوم المدربون واللاعبون والجماهير بحساب السيناريوهات المطلوبة من أجل حجز أحد المقاعد الثمانية المخصصة لأفضل المنتخبات التي تحتل المركز الثالث، وهنا قد يصبح فارق الأهداف عاملاً حاسماً للغاية.

فعلى سبيل المثال، قد تعتمد فرص إسكتلندا في التأهل من دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخها على تجنب خسارة ثقيلة أمام البرازيل. وكانت اسكتلندا قد فازت في مباراتها الأولى على هايتي قبل أن تخسر أمام المغرب.

وتتأهل المنتخبات صاحبة أكبر عدد من النقاط بين أصحاب المركز الثالث، وفي حال التساوي بالنقاط يكون فارق الأهداف هو المعيار الأول للحسم، يليه عدد الأهداف المسجلة، ثم السجل التأديبي المتعلق بالبطاقات الحمراء والصفراء، وأخيرا تصنيف فيفا العالمي.