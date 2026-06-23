ميسي يواصل كتابة التاريخ وينفرد بصدارة هدافي كأس العالم ماذا يحدث عند التساوي في النقاط؟ تعرف على النظام الجديد للتأهل في كأس العالم وكيف تحسم بطاقات أفضل ثالث فاجعة في الضالع.. حقوق الانسان تستنكر والمحافظ يشدد على جهود نزع الألغام مليشيا الحوثي تعلن التعبئة العامة وتدعو المغرر بهم من اتباعها إلى النفير لمواجهة الشرعية والتحالف هل تشعر بالشبع طوال الوقت؟ 6 أعراض لا يجب تجاهلها محاربو الصحراء ينعشون آمالهم المونديالية.. الجزائر تقلب الطاولة على الأردن وتواصل الحلم العالمي مفاوضات سويسرا تفتح أبواب التهدئة.. قاليباف يتحدث عن إنجازات مهمة واتفاقات جديدة بشأن هرمز والعقوبات ليفربول يفاجئ صلاح بعد ليلة تاريخية مع منتخب مصر في مونديال 2026 الذهب يتراجع من قمته.. اختبار حاسم لمستوى 4130 دولار بعد فشل تجاوز 4200 ميسي يحطم أسطورة كلوزه.. ويعتلي عرش هدافي المونديال رغم إهدار ركلة جزاء
اعربت وزارة حقوق الإنسان، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للجريمة البشعة التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق أطفال قرية الريبي بمنطقة حجر في محافظة الضالع، جراء انفجار مقذوف من مخلفات الحرب والألغام التي زرعتها المليشيات، ما أسفر عن استشهاد خمسة أطفال وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
واوضحت الوزارة في بيان صحفي لها، ان المعلومات الأولية، أكدت ان الانفجار أسفر عن استشهاد الأطفال، وكالة علي محمد علي (13 سنة)، ايهام وليد عبدالسلام (4 سنوات)، أنغام وليد عبدالسلام (5 سنوات)، مالك عماد حسن (11 سنة)، واليمامة رضوان علي (7سنوات).
كما أسفر الحادث عن إصابة الأطفال 7 اطفال اخرين بجروح متفاوتة الخطورة، هم عنان شفيق علي محمد (11 سنة)، فاروق شرف عبدالواحد (13 سنة)، مأمون غسان ناصر عبدالله (11 سنة)، محمد غسان ناصر عبدالله (13 سنة)، إبراهيم محمد صالح رميمه (13 سنة)، عمار ياسر عبدالله مسعد (12 سنة)، و مريم وليد عبدالسلام (7 سنوات)، وُصفت حالتها بالخطيرة.
وقالت الوزارة في بيانها " ان هذه الجريمة تمثل واحدة من أبشع المآسي الإنسانية التي ما تزال تحصد أرواح الأطفال الأبرياء في اليمن"..مؤكدة أن استمرار مليشيات الحوثي في زراعة الألغام والمتفجرات في المناطق المدنية وترك مخلفات الحرب القابلة للانفجار بين السكان يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وحملت الوزارة مليشيات الحوثي الارهابية، المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وعن الآلاف من الضحايا الذين سقطوا جراء الألغام ومخلفات الحرب في مختلف المحافظات..داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والطفولة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها واتخاذ خطوات أكثر حزماً إزاء الجرائم الناجمة عن الألغام ومخلفات الحرب التي تواصل حصد أرواح المدنيين في اليمن، وتعزيز برامج نزع الألغام، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية المدنيين، وإنصاف الضحايا، ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم، بما يضمن عدم إفلاتهم من العقاب.
وجددت الوزارة دعوتها للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه حماية المدنيين في اليمن، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تطهير المناطق الملوثة بالألغام والمتفجرات، والحد من المخاطر المستمرة التي تهدد حياة الأطفال والنساء والفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاً للحماية.
واليوم شارك محافظ الضالع أحمد قائد القبة في موكب تشييع ثلاثة من ضحايا الفاجعة التي أودت بحياة خمسة أطفال إثر انفجار جسم متفجر من مخلفات الحرب في قرية الريبي بمنطقة حجر شمال المحافظة.
القبة قال خلال التشييع إن استمرار سقوط الضحايا المدنيين، خصوصاً الأطفال، بسبب الألغام ومخلفات الحرب يمثل جريمة إنسانية تستوجب تعزيز جهود نزع الألغام وتطهير المناطق الملوثة، مجدداً التزام السلطة المحلية بمتابعة أوضاع أسر الضحايا وتقديم الدعم الممكن لهم.