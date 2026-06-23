فاجعة في الضالع.. حقوق الانسان تستنكر والمحافظ يشدد على جهود نزع الألغام

الثلاثاء 23 يونيو-حزيران 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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اعربت وزارة حقوق الإنسان، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للجريمة البشعة التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق أطفال قرية الريبي بمنطقة حجر في محافظة الضالع، جراء انفجار مقذوف من مخلفات الحرب والألغام التي زرعتها المليشيات، ما أسفر عن استشهاد خمسة أطفال وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

واوضحت الوزارة في بيان صحفي لها، ان المعلومات الأولية، أكدت ان الانفجار أسفر عن استشهاد الأطفال، وكالة علي محمد علي (13 سنة)، ايهام وليد عبدالسلام (4 سنوات)، أنغام وليد عبدالسلام (5 سنوات)، مالك عماد حسن (11 سنة)، واليمامة رضوان علي (7سنوات).

كما أسفر الحادث عن إصابة الأطفال 7 اطفال اخرين بجروح متفاوتة الخطورة، هم عنان شفيق علي محمد (11 سنة)، فاروق شرف عبدالواحد (13 سنة)، مأمون غسان ناصر عبدالله (11 سنة)، محمد غسان ناصر عبدالله (13 سنة)، إبراهيم محمد صالح رميمه (13 سنة)، عمار ياسر عبدالله مسعد (12 سنة)، و مريم وليد عبدالسلام (7 سنوات)، وُصفت حالتها بالخطيرة.

وقالت الوزارة في بيانها " ان هذه الجريمة تمثل واحدة من أبشع المآسي الإنسانية التي ما تزال تحصد أرواح الأطفال الأبرياء في اليمن"..مؤكدة أن استمرار مليشيات الحوثي في زراعة الألغام والمتفجرات في المناطق المدنية وترك مخلفات الحرب القابلة للانفجار بين السكان يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وحملت الوزارة مليشيات الحوثي الارهابية، المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وعن الآلاف من الضحايا الذين سقطوا جراء الألغام ومخلفات الحرب في مختلف المحافظات..داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والطفولة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها واتخاذ خطوات أكثر حزماً إزاء الجرائم الناجمة عن الألغام ومخلفات الحرب التي تواصل حصد أرواح المدنيين في اليمن، وتعزيز برامج نزع الألغام، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية المدنيين، وإنصاف الضحايا، ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم، بما يضمن عدم إفلاتهم من العقاب.

وجددت الوزارة دعوتها للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه حماية المدنيين في اليمن، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تطهير المناطق الملوثة بالألغام والمتفجرات، والحد من المخاطر المستمرة التي تهدد حياة الأطفال والنساء والفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاً للحماية.

واليوم شارك محافظ الضالع أحمد قائد القبة في موكب تشييع ثلاثة من ضحايا الفاجعة التي أودت بحياة خمسة أطفال إثر انفجار جسم متفجر من مخلفات الحرب في قرية الريبي بمنطقة حجر شمال المحافظة.

القبة قال خلال التشييع إن استمرار سقوط الضحايا المدنيين، خصوصاً الأطفال، بسبب الألغام ومخلفات الحرب يمثل جريمة إنسانية تستوجب تعزيز جهود نزع الألغام وتطهير المناطق الملوثة، مجدداً التزام السلطة المحلية بمتابعة أوضاع أسر الضحايا وتقديم الدعم الممكن لهم.