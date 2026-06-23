مليشيا الحوثي تعلن التعبئة العامة وتدعو المغرر بهم من اتباعها إلى النفير لمواجهة الشرعية والتحالف

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أعلنت مليشيا الحوثي "التعبئة العامة" للمشاركة في أي مواجهة عسكرية ضد القوات الحكومية والتحالف بقيادة السعودية، مؤكدة استعدادها لرفد الجبهات بالمقاتلين تنفيذاً لتوجيهات زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.
ودعت الجماعة، المغرر بهم من اتباعها إلى النفير العام والالتحاق بالدورات العسكرية المفتوحة وتعزيز أنشطة التعبئة المجتمعية والقبلية، معتبرة ذلك "واجباً دينياً ووطنياً" في مواجهة التحديات القائمة، وفق تعبيرها.
وأشادت جماعة الحوثي بإيران في مواجهتها الأخيرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
ويأتي هذا التصعيد بعد أيام من تلويح زعيم الجماعة بالتحرك العسكري لإنهاء ما وصفه بـ"الحصار والعدوان والاحتلال"، محذراً من أن صبر جماعته أوشك على النفاد، حسب قوله.