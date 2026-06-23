هل تشعر بالشبع طوال الوقت؟ 6 أعراض لا يجب تجاهلها

الثلاثاء 23 يونيو-حزيران 2026 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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الشعور بالشبع بعد تناول الطعام أمر طبيعي ويزول عادة خلال ساعات قليلة مع عملية الهضم.

لكن استمرار هذا الإحساس بشكل متكرر وبدون سبب واضح قد يكون مؤشرًا على اضطراب في الجهاز الهضمي يحتاج إلى تقييم طبي.

وفي هذا السياق، يوضح "الكونسلتو" أبرز الأعراض التي قد تصاحب الشعور المستمر بالشبع، والتي قد ترتبط بأمراض مختلفة في الجهاز الهضمي، وذلك بحسب ما ورد في موقع “healthline”.

أعراض قد تصاحب الشعور المستمر بالشبع

1- الغازات والانتفاخ

ارتباط الشعور بالشبع بزيادة الغازات داخل الجهاز الهضمي، ما يسبب إحساسًا مزعجًا بالامتلاء حتى بعد تناول كميات قليلة من الطعام، وفي بعض الحالات يكون السبب بسيطًا مثل تناول الطعام بسرعة أو المشروبات الغازية، لكن تكرار الحالة قد يشير لاضطرابات هضمية.

وتشمل الأسباب المحتملة، حساسية القمح (السيلياك)، عدم تحمل اللاكتوز أو الفركتوز، القولون العصبي، بطء تفريغ المعدة، أو قصور إنزيمات البنكرياس.

2- آلام وتقلصات البطن

ارتباط الشبع بآلام أو مغص في البطن، قد يظهر بعد الأكل مباشرة أو خلال الهضم، حيث إن الألم قد يكون متقطعًا أو مستمرًا، وغالبًا ما يرتبط باضطراب في حركة الأمعاء أو التهابات بالجهاز الهضمي.وتشمل الأسباب المحتملة، التهاب الأمعاء المزمن، داء كرون أو التهاب القولون التقرحي، التهاب البنكرياس، قرحة المعدة، أو التهاب الرتوج.

3- الإسهال المزمن

استمرار الإسهال لفترات طويلة قد يجعل الجسم غير قادر على امتصاص الغذاء بشكل طبيعي، ما يزيد الشعور بالشبع السريع، وفي بعض الحالات يكون الإسهال علامة على اضطراب التهابي أو عدوى مزمنة.وتشمل الأسباب المحتملة، التهابات معوية مزمنة، القولون العصبي، مرض التهاب الأمعاء، عدم تحمل بعض الأطعمة، أو قصور البنكرياس.

4- تغيرات في شكل البراز

ملاحظة تغيّر واضح في طبيعة البراز قد تعكس وجود خلل في الهضم أو الامتصاص، حيث إن البراز الدهني أو شديد الرائحة قد يشير إلى سوء امتصاص الدهون، بينما وجود دم أو لون داكن يحتاج تقييمًا سريعًا.وتشير هذه التغيرات إلى احتمالات مثل، التهاب الأمعاء المزمن، أورام القولون في بعض الحالات، اضطرابات سوء الامتصاص، أو قصور البنكرياس.

5- فقدان الشهية وسوء التغذيةالشعور المستمر بالشبع يقلل من كمية الطعام المتناولة، ما يؤدي تدريجيًا إلى نقص العناصر الغذائية، ومع الوقت قد تظهر علامات الإرهاق وضعف المناعة نتيجة نقص الفيتامينات والمعادن.وتشمل الأسباب المحتملة، أمراض الأمعاء الالتهابية، اضطرابات الامتصاص، أورام الجهاز الهضمي، أو التهابات مزمنة.

6- فقدان الوزن وضعف العضلاتاستمرار قلة الأكل مع سوء الامتصاص قد يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل ملحوظ وضعف في الكتلة العضلية، وهذه الحالة غالبًا تكون علامة على مشكلة مزمنة في الجهاز الهضمي تحتاج تقييمًا طبيًا.وتشمل الأسباب المحتملة، اضطرابات الامتصاص، أمراض الأمعاء الالتهابية، مشاكل البنكرياس، أو أورام الجهاز الهضمي