محاربو الصحراء ينعشون آمالهم المونديالية.. الجزائر تقلب الطاولة على الأردن وتواصل الحلم العالمي

الثلاثاء 23 يونيو-حزيران 2026 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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نجح المنتخب الجزائري في تحقيق فوز ثمين ومثير على نظيره الأردني بنتيجة 2-1، بعدما حول تأخره في الشوط الأول إلى انتصار مستحق ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2026، ليبقي على حظوظه قائمة في مواصلة المشوار نحو الأدوار المقبلة.

وكان المنتخب الأردني قد أنهى الشوط الأول متقدماً بهدف سجله نزار الرشدان في الدقيقة 36، قبل أن ينتفض "محاربو الصحراء" في النصف الثاني من اللقاء، حيث أدرك البديل نذير بوعلي التعادل عند الدقيقة 69، ثم خطف أمين غويري هدف الفوز الثمين في الدقيقة 82، مانحاً الجزائر ثلاث نقاط غالية.

وبهذا الانتصار، رفعت الجزائر رصيدها إلى ثلاث نقاط في المجموعة العاشرة، متساوية مع النمسا في عدد النقاط مع أفضلية فارق الأهداف، فيما حسمت الأرجنتين، حاملة اللقب، صدارة المجموعة بعد فوزها على النمسا بثنائية قادها النجم ليونيل ميسي.

وتشهد نسخة 2026 عودة المنتخب الجزائري إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب استمر 12 عاماً، حيث يخوض مشاركته الخامسة في تاريخه بقيادة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، مع تشكيلة تضم نخبة من النجوم يتقدمهم القائد رياض محرز.

ويعد المنتخب الجزائري أحد أبرز المنتخبات العربية والأفريقية، إذ يمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات القارية والدولية، وسبق له أن ترك بصمات تاريخية في كأس العالم، أبرزها إنجازه اللافت في مونديال 2014 عندما بلغ الدور ثمن النهائي لأول مرة في تاريخه.

ومع هذه العودة القوية إلى الساحة العالمية، يطمح "محاربو الصحراء" إلى استعادة أمجادهم وكتابة صفحة جديدة في تاريخ الكرة الجزائرية، مستفيدين من خبرة نجومهم وطموح جيل يسعى لتحقيق إنجاز غير مسبوق في المونديال.