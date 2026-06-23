مفاوضات سويسرا تفتح أبواب التهدئة.. قاليباف يتحدث عن

الثلاثاء 23 يونيو-حزيران 2026 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أعلنت إيران اختتام الجولة الفنية من المفاوضات التي جرت في مدينة لوسيرن السويسرية بمشاركة الولايات المتحدة ووساطة قطرية وباكستانية، مؤكدة التوصل إلى تفاهمات تمهد لمرحلة جديدة من الحوار بشأن عدد من الملفات الحساسة.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن المحادثات انتهت بالاتفاق على إطار للمفاوضات المقبلة، إلى جانب تشكيل أربع مجموعات عمل متخصصة تُعنى بملفات رفع العقوبات، والقضية النووية، وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، وآليات المراقبة والتنفيذ.

وفي السياق، وصف رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد المفاوض محمد باقر قاليباف نتائج المحادثات بأنها "إيجابية"، مشيراً إلى أن اللقاءات أسفرت عن تقدم في عدة قضايا، من بينها مستقبل مضيق هرمز، وملف لبنان، وإعفاء صادرات النفط الإيرانية من بعض العقوبات، فضلاً عن الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة.

وأكد قاليباف أن بلاده ستواصل إدارة مضيق هرمز وفق القوانين الدولية، مشدداً على أن الأوضاع في المضيق لن تعود إلى ما كانت عليه قبل اندلاع الحرب.

وكشفت الدولتان الوسيطتان، قطر وباكستان، عن اتفاق بين طهران وواشنطن على إنشاء خط اتصال مباشر يهدف إلى منع الحوادث وسوء الفهم، وضمان سلامة حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم.

وفي تطور لافت، أعلنت الولايات المتحدة تعليق العقوبات المفروضة على النفط الإيراني لمدة شهرين، عقب موافقة طهران على استقبال مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في خطوة اعتُبرت مؤشراً على تقدم المسار التفاوضي.

كما تتجه واشنطن إلى تقديم تسهيلات إضافية تشمل تخفيفاً جزئياً للعقوبات والإفراج عن أصول مالية إيرانية، بينما أكدت طهران أن ما تحقق حتى الآن يمثل بداية لمسار يحتاج إلى مزيد من العمل والجهود للوصول إلى تفاهمات أوسع.

ورغم التوترات التي شهدها مضيق هرمز خلال الفترة الماضية، أظهرت بيانات الملاحة استمرار عبور السفن التجارية عبر الممر البحري الحيوي بوتيرة متزايدة، في إشارة إلى تراجع المخاوف بشأن حركة التجارة العالمية والطاقة.