ليفربول يفاجئ صلاح بعد ليلة تاريخية مع منتخب مصر في مونديال 2026

الثلاثاء 23 يونيو-حزيران 2026 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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احتفى ليفربول الإنجليزي بنجمه المصري السابق محمد صلاح بعد الأداء المميز الذي قدمه مع منتخب مصر بمونديال 2026 وقاد خلاله الفراعنة لتحقيق فوزهم الأول في تاريخ مشاركاتهم بالمونديال.

وقدم صلاح مباراة لافتة في فوز منتخب بلاده أمام نيوزيلندا بنتيجة 3-1، بعدما سجل هدفا وصنع آخر، ليقلب تأخر منتخب بلاده إلى انتصار تاريخي في اللقاء الذي أقيم بمدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات دور المجموعات.

ورغم تقدمه في العمر (34 عاما)، واصل صلاح تأثيره الكبير في المباريات الحاسمة، حيث كان نقطة التحول في الشوط الثاني، سواء بتسجيل هدف التقدم أو عبر مساهمته في صناعة الهدف الثالث من ركلة ركنية حاسمة.

وعقب المباراة، نشر صلاح صورة له عبر حسابه على "إنستغرام" وهو يحتفل بالإنجاز، ليفاجئه الحساب الرسمي لنادي ليفربول بتعليق تهنئة أشاد فيه بإنجازه التاريخي مع منتخب مصر، رغم رحيله عن صفوف الفريق، مؤكدا على العلاقة المستمرة بين اللاعب والنادي.

وأثار النجم الإنجليزي السابق مايكل أوين جدلا واسعا بعد تصريحاته التي ألمح فيها إلى إمكانية عودة محمد صلاح إلى ليفربول، رغم رحيله عن النادي في نهاية الموسم الماضي.

وأوضح أوين أن عودة النجم المصري ليست مستحيلة، مشيرا إلى أن التغييرات التي قد تطرأ على الجهاز الفني في النادي قد تفتح المجال لإعادة النظر في ملف عودته مستقبلاً.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الجدل حول مستقبل خط هجوم ليفربول، بعد رحيل أحد أبرز نجومه في السنوات الأخيرة