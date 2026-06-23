ليفربول يفاجئ صلاح بعد ليلة تاريخية مع منتخب مصر في مونديال 2026 الذهب يتراجع من قمته.. اختبار حاسم لمستوى 4130 دولار بعد فشل تجاوز 4200 ميسي يحطم أسطورة كلوزه.. ويعتلي عرش هدافي المونديال رغم إهدار ركلة جزاء العرادة والصليب الأحمر يبحثان توسيع التدخلات الإنسانية في مأرب.. ودعوة لتسريع ملف الأسرى تحركات أمنية حاسمة في سقطرى.. منع حمل السلاح وتشديد الإجراءات لضبط المخالفين مأرب في صدارة الاهتمام المالي.. نائب وزير المالية يوجه بتعزيز الرقابة وتسريع وتيرة الإصلاحات الذهب في دائرة الرقابة.. الحكومة تدق ناقوس الخطر وتطلق تحركاً لحماية السوق من الأموال المشبوهة خلاف على منزل ينتهي بطعن مروع.. الأمن يطيح ب 3 متهمين بالشروع في القتل الباحث علي الغليسي ينال الماجستير بامتياز عن أثر المسؤولية الاجتماعية في تعزيز المواطنة التنظيمية السفير اليمني لدى قطر يبحث تعزيز التعاون الثقافي مع مؤسسة كتارا
احتفى ليفربول الإنجليزي بنجمه المصري السابق محمد صلاح بعد الأداء المميز الذي قدمه مع منتخب مصر بمونديال 2026 وقاد خلاله الفراعنة لتحقيق فوزهم الأول في تاريخ مشاركاتهم بالمونديال.
وقدم صلاح مباراة لافتة في فوز منتخب بلاده أمام نيوزيلندا بنتيجة 3-1، بعدما سجل هدفا وصنع آخر، ليقلب تأخر منتخب بلاده إلى انتصار تاريخي في اللقاء الذي أقيم بمدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات دور المجموعات.
ورغم تقدمه في العمر (34 عاما)، واصل صلاح تأثيره الكبير في المباريات الحاسمة، حيث كان نقطة التحول في الشوط الثاني، سواء بتسجيل هدف التقدم أو عبر مساهمته في صناعة الهدف الثالث من ركلة ركنية حاسمة.
وعقب المباراة، نشر صلاح صورة له عبر حسابه على "إنستغرام" وهو يحتفل بالإنجاز، ليفاجئه الحساب الرسمي لنادي ليفربول بتعليق تهنئة أشاد فيه بإنجازه التاريخي مع منتخب مصر، رغم رحيله عن صفوف الفريق، مؤكدا على العلاقة المستمرة بين اللاعب والنادي.
وأثار النجم الإنجليزي السابق مايكل أوين جدلا واسعا بعد تصريحاته التي ألمح فيها إلى إمكانية عودة محمد صلاح إلى ليفربول، رغم رحيله عن النادي في نهاية الموسم الماضي.
وأوضح أوين أن عودة النجم المصري ليست مستحيلة، مشيرا إلى أن التغييرات التي قد تطرأ على الجهاز الفني في النادي قد تفتح المجال لإعادة النظر في ملف عودته مستقبلاً.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الجدل حول مستقبل خط هجوم ليفربول، بعد رحيل أحد أبرز نجومه في السنوات الأخيرة