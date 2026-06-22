ميسي يحطم أسطورة كلوزه.. ويعتلي عرش هدافي المونديال رغم إهدار ركلة جزاء

الإثنين 22 يونيو-حزيران 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- وكالات

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واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كتابة فصول جديدة من المجد في كأس العالم 2026، بعدما سجل اسمه بأحرف من ذهب خلال مواجهة منتخب بلاده أمام النمسا ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

ونجح ميسي في انتزاع لقب الهداف التاريخي لبطولة كأس العالم بعدما أحرز هدف الأرجنتين الأول في الدقيقة 38، ليرفع رصيده إلى 17 هدفاً في 28 مباراة مونديالية، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل باسم الألماني ميروسلاف كلوزه الذي توقف عند 16 هدفاً.

ويُعد هذا الإنجاز محطة تاريخية جديدة في مسيرة قائد التانغو، الذي تفوق على قائمة تضم كبار أساطير اللعبة، من بينهم البرازيلي رونالدو صاحب الـ15 هدفاً في نهائيات كأس العالم.

ورغم الاحتفالات بالرقم القياسي الجديد، شهدت المباراة أيضاً لحظة غير معتادة للنجم الأرجنتيني، بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة من اللقاء عقب الرجوع إلى تقنية الفيديو المساعد، إثر عرقلة تعرض لها لاوتارو مارتينيز داخل منطقة الجزاء.

وبهذا الإهدار، أصبح ميسي أكثر لاعب إضاعة لركلات الجزاء في تاريخ كأس العالم، بعدما أهدر ثلاث ركلات من أصل سبع نفذها خلال مشاركاته في البطولة.

لكن ميسي سرعان ما عوض تلك اللحظة الصعبة، حين هز الشباك لاحقاً ليجمع بين رقمين تاريخيين في مباراة واحدة؛ إذ أصبح أول لاعب يهدر ركلة جزاء ثم ينجح في المباراة ذاتها بانتزاع صدارة الهدافين التاريخيين للمونديال، مؤكداً مرة أخرى قدرته على تحويل التحديات إلى إنجازات استثنائية.