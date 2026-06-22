العرادة والصليب الأحمر يبحثان توسيع التدخلات الإنسانية في مأرب.. ودعوة لتسريع ملف الأسرى

الإثنين 22 يونيو-حزيران 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-خاص

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بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ مأرب سلطان العرادة، اليوم الإثنين، مع وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر برئاسة كريستين شيبولا، رئيسة بعثة اللجنة في اليمن، سبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع نطاق البرامج والمشاريع الإنسانية، بما يسهم في الاستجابة للاحتياجات المتزايدة في المحافظة.

وخلال اللقاء، الذي حضرته رئيسة مكتب بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عدن أميرة كديير، استعرض العرادة التحديات الإنسانية التي تواجهها محافظة مأرب نتيجة استمرار موجات النزوح من مختلف المحافظات، وما يرافقها من ضغوط متزايدة على الخدمات الأساسية والبنية التحتية.

وناقش الجانبان مستوى التعاون القائم بين السلطة المحلية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وآليات تطوير التدخلات الإنسانية في القطاعات الأكثر احتياجاً، بما يعزز من فعالية الاستجابة للأوضاع الإنسانية.

وأشاد العرادة بالدور الإنساني الذي تؤديه اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، مثمناً جهودها في تنفيذ المشاريع الإنسانية ودعم ملف الأسرى والمحتجزين، إلى جانب مساهمتها في تسهيل عمليات تبادل الأسرى ولمّ شمل الأسر والتخفيف من معاناة آلاف المواطنين.

وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي أهمية مواصلة هذه الجهود وتكثيف التنسيق لإنجاح المبادرات الإنسانية الرامية إلى إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين وفق مبدأ "الكل مقابل الكل" وبما يتوافق مع المبادئ الأممية والقانون الدولي الإنساني.

كما جدد العرادة استعداد السلطة المحلية تقديم مختلف التسهيلات اللازمة لتمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من تنفيذ برامجها الإنسانية وتوسيع تدخلاتها في المحافظة.

من جانبها، أكدت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر حرص اللجنة على مواصلة أنشطتها الإنسانية وتعزيز الشراكة مع الجهات المعنية، بما يضمن استجابة أكثر فاعلية للاحتياجات الإنسانية ويسهم في تخفيف معاناة المواطنين.