مأرب في صدارة الاهتمام المالي.. نائب وزير المالية يوجه بتعزيز الرقابة وتسريع وتيرة الإصلاحات

الإثنين 22 يونيو-حزيران 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-خاص

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في إطار الجهود الرامية إلى رفع كفاءة الأداء المالي وتعزيز الرقابة على الموارد العامة، اطلع نائب وزير المالية هاني وهاب، اليوم الاثنين، على سير العمل في مكتب وزارة المالية بمحافظة مأرب، ومستوى الإنجاز في تنفيذ المهام المالية والإدارية بالمكتب.

وخلال اجتماع ضم وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة مختار الشريحي، ومدير مكتب المالية بمأرب ناصر العبيدي، وعدداً من موظفي المكتب، جرى استعراض أوضاع المكتب ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه سير العمل، إلى جانب بحث الحلول والمعالجات الكفيلة بتجاوز الصعوبات وتحسين مستوى الأداء.

وأكد نائب وزير المالية أهمية تعزيز الدور الرقابي لمكتب المالية بالمحافظة، ومضاعفة الجهود في متابعة أعمال الأجهزة التنفيذية والوحدات الاقتصادية والصناديق الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة المالية وحماية المال العام.

وشدد وهاب على ضرورة تفعيل التنسيق المستمر مع وزارة المالية والأجهزة الرقابية المختلفة، وتعزيز قنوات التواصل المؤسسي، بما يدعم تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، ويرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة، إلى جانب تعزيز إجراءات الضبط والرقابة المالية.

وتأتي هذه التحركات ضمن مساعي وزارة المالية لتطوير أداء مكاتبها في المحافظات، وتحسين مستوى الخدمات المالية والإدارية بما يواكب متطلبات الإصلاح المؤسسي والتنمية الاقتصادية.