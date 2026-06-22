خلاف على منزل ينتهي بطعن مروع.. الأمن يطيح ب 3 متهمين بالشروع في القتل

الإثنين 22 يونيو-حزيران 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-خاص

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تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة تعز من ضبط ثلاثة أشخاص متهمين بالتورط في جريمة شروع في القتل، تتراوح أعمارهم بين 16 و54 عاماً، وذلك في إطار جهودها لملاحقة المتورطين في الجرائم وتعزيز الأمن والاستقرار.

وأفادت شرطة تعز أن الحادثة وقعت في منطقة البعرارة بمدينة تعز، حيث أقدم المتهمون على الاعتداء على رجل يبلغ من العمر 35 عاماً بالضرب، قبل أن يقوموا بطعنه بخنجر في الرأس والعين، ما تسبب له بإصابات وجروح متفرقة في أنحاء جسده.

وبحسب المعلومات الأمنية، فإن الاعتداء جاء على خلفية خلاف نشب بين الطرفين حول منزل، وتطور إلى مواجهة عنيفة انتهت بإصابة المجني عليه بجروح خطيرة.

وأكدت الشرطة أنها ألقت القبض على المتهمين الثلاثة وأودعتهم الحجز، تمهيداً لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة.