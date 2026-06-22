الباحث علي الغليسي ينال الماجستير بامتياز عن أثر المسؤولية الاجتماعية في تعزيز المواطنة التنظيمية

الإثنين 22 يونيو-حزيران 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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حصل الباحث اليمني علي علي الغليسي على درجة الماجستير بامتياز في الدراسات الإعلامية من معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة، عن رسالته العلمية الموسومة بـ«العلاقة بين اتصالات المسؤولية الاجتماعية وسلوكيات المواطنة التنظيمية.. دراسة ميدانية على عينة من المنظمات العاملة في اليمن».

وأشادت لجنة المناقشة والحكم، التي ضمت عدداً من أساتذة الإعلام والعلاقات العامة من جامعة القاهرة ومعهد البحوث والدراسات العربية، بالمستوى العلمي للرسالة وما تضمنته من نتائج وتوصيات، وأوصت بطباعتها وتبادلها بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية للاستفادة منها في المجالات البحثية والعلمية.

وهدفت الدراسة إلى استكشاف واقع اتصالات المسؤولية الاجتماعية في المؤسسات والشركات اليمنية، وقياس مدى تأثيرها في تعزيز سلوكيات المواطنة التنظيمية لدى العاملين، في ظل التحديات الاقتصادية والإدارية التي تواجه بيئة العمل في اليمن.

وأظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة ارتباطية إيجابية قوية بين مستوى تطبيق برامج المسؤولية الاجتماعية داخل المؤسسات وبين تنمية السلوكيات الإيجابية والتطوعية للعاملين، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز الانتماء الوظيفي وتحقيق أهداف التنمية المؤسسية.

ويعمل الغليسي سكرتيراً صحفياً لعضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ محافظة مأرب، سلطان العرادة، ويعد من الكفاءات الإعلامية اليمنية التي جمعت بين العمل الأكاديمي والممارسة المهنية في مجالات الصحافة والعلاقات العامة والإعلام التنموي.

ويمتلك الغليسي رصيداً أكاديمياً ومهنياً متنوعاً، إذ يحمل ثلاث درجات بكالوريوس في الصحافة والعلاقات العامة والعلاقات الدولية والدبلوماسية، إضافة إلى دبلوم في الإدارة الحديثة للصحافة والإعلام الإلكتروني. كما ينتمي إلى عدد من الهيئات المهنية، من بينها الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، ونقابة الصحفيين اليمنيين.

وشغل خلال مسيرته الإعلامية عدداً من المناصب التحريرية والإدارية، حيث ترأس تحرير صحيفة مأرب، وأدار تحرير صحف ومواقع إلكترونية يمنية، كما عمل محرراً في وكالة الأنباء اليمنية سبأ بين عامي 2005 و2009، إلى جانب عمله مراسلاً ومتعاوناً مع مؤسسات إعلامية محلية وإقليمية ودولية.

كما تولى إدارة الإعلام في عدد من المنظمات المدنية والشبكات المعنية بالديمقراطية والانتخابات والمساءلة المجتمعية، وشارك في تنفيذ وإدارة مبادرات وحملات إعلامية مرتبطة بقضايا النزاعات والسلم الاجتماعي والإعلام التنموي.

ويُعرف الغليسي أيضاً كمدرب معتمد في الفنون الصحفية والحملات الإعلامية والنظم الانتخابية وإدارة النزاعات ومهارات التفاوض، إضافة إلى كونه خبيراً في مجالات المناصرة والعلاقات العامة، كما مثّل اليمن في عدد من المؤتمرات والفعاليات الدولية التي استضافتها دول أوروبية وآسيوية وأفريقية.