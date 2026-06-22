السفير اليمني لدى قطر يبحث تعزيز التعاون الثقافي مع مؤسسة كتارا برنامج التواصل مع علماء اليمن يكشف أبعاد الطعن الحوثي في الصحابة ومصادر السنة النبوية ويحذر من الأفكار المتطرفة كارثة إنسانية بالضالع… انفجار لغم يقتل ويصيب 17 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 6 و14 عاماً قبيلة أرحب تؤكد أن «ميرا صدام» عراقية الأصل قدمت إلى اليمن وهي صغيرة ولا صلة لها بالقبيلة وتدعو وسائل الإعلام إلى الحذر من الشائعات مقتل وإصابة 80 شخصًا في انفجار مجمع للغاز الطبيعي المسال بقطر رئيس الحكومة اليمنية يصل الأردن للمشاركة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية تسجيل ارتفاع جديد في أسعار الذهب باليمن للنساء.. العناية بالبشرة تبدأ بملعقة سمن لاعبو المنتخب السعودي يحصلون على تقييم ''كارثي'' في مباراة أسبانيا توضيح لوزارة المالية حول حقيقة صرف موازنة لرئاسة الجمهورية
قال السفير اليمني لدى دولة قطر، راجح بادي، إنه بحث مع مدير عام مؤسسة الحي الثقافي كتارا، الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، آفاق التعاون الثقافي بين اليمن وقطر وسبل تعزيز الشراكة بين البلدين في المجال الثقافي.
وأوضح بادي، في منشور على منصة إكس رصده محرر موقع مأرب برس، أنه استعرض خلال اللقاء فرص تطوير التعاون المشترك بما يسهم في إبراز ما تزخر به اليمن من إرث حضاري وإنساني عريق، وتعزيز الحضور الثقافي اليمني في المحافل والفعاليات الإقليمية.
وأشار السفير اليمني إلى أنه أشاد بالدور الذي تضطلع به مؤسسة كتارا في دعم الحركة الثقافية العربية وتعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب، واصفاً المؤسسة بأنها منارة ثقافية بارزة أسهمت في مد جسور التواصل بين الثقافات المختلفة.
وأكد بادي تطلع بلاده إلى بناء شراكة ثقافية مثمرة مع كتارا، بما يخدم العلاقات الأخوية بين اليمن وقطر ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون في المجالات الثقافية والفنية والتراثية.
ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون الثقافي بما يبرز الموروث الحضاري والإنساني المشترك ويسهم في تنمية التبادل الثقافي بين الشعبين الشقيقين.