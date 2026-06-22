برنامج التواصل مع علماء اليمن يكشف أبعاد الطعن الحوثي في الصحابة ومصادر السنة النبوية ويحذر من الأفكار المتطرفة

الإثنين 22 يونيو-حزيران 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 139

نظم برنامج التواصل مع علماء اليمن، اليوم الاثنين، 7 محرم 1448هـ الموافق 22 يونيو 2026م، ندوة فكرية بمقر البرنامج في الرياض، تحت عنوان: "الطعن الحوثي في الصحابة الكرام ومصادر السنة النبوية.. الأبعاد وسبل المواجهة". وتأتي الندوة ضمن جهود البرنامج المستمرة منذ تأسيسه لتوحيد الخطاب الدعوي، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وتحصين الأجيال من الأفكار المتطرفة.

وقدَّم عضو برنامج التواصل مع علماء اليمن، الشيخ أحمد جحاف، ورقة عمل بعنوان "الصحابة رضي الله عنهم.. مكانتهم ودورهم في حفظ الإسلام ونشره" أكد فيها أن مكانة الصحابة رضوان الله عليهم في الإسلام نابعة من اختيار الله تعالى لهم لصحبة نبيه وحمل رسالته ونشرها في العالمين، مشدداً على أن استهداف الصحابة بالطعن هو استهداف مباشر للرسالة الإسلامية ذاتها؛ باعتبارهم أنصار العقيدة، وهم العدول الكرام الذين نقلوا الشريعة وبذلوا أنفسهم في سبيل الله، مؤكداً على وجوب حفظ مكانتهم وفق منهج أهل السنة والجماعة القائم على الوسطية والاعتدال.

واستعرض عضو البرنامج، الشيخ محمد بن راجح، في الورقة الثانية، الاستهداف الحوثي للصحابة وأبعاده وسبل مواجهته، مبينًا أن هذه المطاعن تتمحور حول ما تضمَّنته ملازم مؤسس الجماعة حسين الحوثي من أفكار تكفيرية وضلالية تستهدف الخلفاء الراشدين والصحابة وأمهات المؤمنين، وتحملهم زيفًا مسؤولية الأزمات التي تعاقبت على الأمة، وأوضح أن هذا المنهج بات سلوكاً معتمدًا في كافة الأنشطة والمناهج التعليمية والثقافية للميليشيا، معتبرًا أن الطعن في الصحابة هو تكذيب صريح لآيات القرآن الكريم التي زكتهم وأثنت عليهم.

وطرح الشيخ راجح جملة من أساليب المواجهة لحماية الأجيال، مؤكداً أن الحل الجذري يكمن في استعادة الدولة وتحرير اليمن، داعيًا المؤسسات التعليمية والإعلامية والخطباء والكتاب إلى الاضطلاع بدورهم في التصدي لهذه الأفكار الطائفية الدخيلة.

وفي ورقة العمل الختامية، تناول عضو البرنامج، الشيخ خالد الوصابي، الدوافع التي تقف وراء استهداف الميليشيا الحوثية للسنة النبوية، مشيرًا إلى أن السنة تمثل بيانًا وتفسيرًا للقرآن الكريم، وهو ما يسعى الحوثيون إلى إلغائه لفرض ادّعاءاتهم بأنهم المفسرون الوحيدون للقرآن تماشيًا مع أهوائهم.

وتحدث الشيخ الوصابي في ورقته عن (الاستهداف الحوثي لمصادر السنة النبوية وأبعاده وخطره وسبل المواجهة)، وكشف عن جملة من المغالطات العقائدية التي احتوتها ملازم حسين الحوثي وسرد نصوصًا من ملازم الخرافة الحوثية التي تطعن في السنة، وفندها بالحجة والأدلة، مبنيًا أن آليات إنكار السنة والتشكيك فيها داخل الفكر الحوثي تسعى بوضوح إلى جعل تلك الملازم بديلًا عن الرسول والسنة النبوية الشريفة.

وتأتي هذه الندوة الفكرية ضمن سلسلة من الأنشطة والبرامج النوعية التي ينفِّذها برنامج التواصل مع علماء اليمن بتوجيه وإشراف من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وبهدف رفع الوعي المجتمعي، وتعميق قيم الوسطية والاعتدال، وحماية الهوية الوطنية والنسيج الاجتماعي من الخطابات الطائفية والمناطقية، وبما يساند الجهود الرسمية لاستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار المستدام في اليمن.