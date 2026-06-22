كارثة إنسانية بالضالع… انفجار لغم يقتل ويصيب 17 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 6 و14 عاماً

الإثنين 22 يونيو-حزيران 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 264

قُتل وأصيب 17 طفلاً، اليوم الإثنين، جراء انفجار " لغم" من مخلفات مليشيا الحوثي في قرية الريبي بمنطقة حجر شمال محافظة الضالع، وفق ما أفادت به مصادر محلية وطبية.

وقالت المصادر لموقع مأرب برس "إن الانفجار أسفر، في حصيلة أولية، عن مقتل أربعة أطفال، بينهم ثلاث فتيات وطفل، وإصابة 13 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، لترتفع حصيلة الضحايا إلى 17 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 6 و14 عاماً.

وأضافت المصادر أن الانفجار وقع أثناء وجود الأطفال في المنطقة التي زرع فيها اللغم، مشيرة إلى أن عدداً من المصابين تعرضوا لإصابات خطيرة استدعت تدخلاً طبياً عاجلاً.

ونُقل القتلى والجرحى إلى مستشفى سناح الميداني لتلقي العلاج والرعاية الطبية، فيما أفادت المصادر بأن بعض الحالات الحرجة قد تُنقل إلى مستشفيات العاصمة المؤقتة عدن لاستكمال العلاج نظراً لخطورة الإصابات.

واتهمت مصادر محلية جماعة الحوثي بالمسؤولية عن مخلفات الحرب التي تسببت في الحادث، مشيرة إلى أن الألغام والمقذوفات غير المنفجرة ما تزال تشكل تهديداً مستمراً للمدنيين، خصوصاً الأطفال، في المناطق القريبة من خطوط التماس والمواجهات السابقة.

ويأتي الحادث في ظل تكرار حوادث انفجار الأجسام الحربية غير المنفجرة في عدد من المحافظات اليمنية، والتي أسفرت خلال السنوات الماضية عن سقوط ألالف الضحايا من المدنيين، بينهم أعداد كبيرة من الأطفال.