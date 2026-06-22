السفير اليمني لدى قطر يبحث تعزيز التعاون الثقافي مع مؤسسة كتارا برنامج التواصل مع علماء اليمن يكشف أبعاد الطعن الحوثي في الصحابة ومصادر السنة النبوية ويحذر من الأفكار المتطرفة كارثة إنسانية بالضالع… انفجار لغم يقتل ويصيب 17 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 6 و14 عاماً قبيلة أرحب تؤكد أن «ميرا صدام» عراقية الأصل قدمت إلى اليمن وهي صغيرة ولا صلة لها بالقبيلة وتدعو وسائل الإعلام إلى الحذر من الشائعات مقتل وإصابة 80 شخصًا في انفجار مجمع للغاز الطبيعي المسال بقطر رئيس الحكومة اليمنية يصل الأردن للمشاركة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية تسجيل ارتفاع جديد في أسعار الذهب باليمن للنساء.. العناية بالبشرة تبدأ بملعقة سمن لاعبو المنتخب السعودي يحصلون على تقييم ''كارثي'' في مباراة أسبانيا توضيح لوزارة المالية حول حقيقة صرف موازنة لرئاسة الجمهورية
قُتل وأصيب 17 طفلاً، اليوم الإثنين، جراء انفجار " لغم" من مخلفات مليشيا الحوثي في قرية الريبي بمنطقة حجر شمال محافظة الضالع، وفق ما أفادت به مصادر محلية وطبية.
وقالت المصادر لموقع مأرب برس "إن الانفجار أسفر، في حصيلة أولية، عن مقتل أربعة أطفال، بينهم ثلاث فتيات وطفل، وإصابة 13 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، لترتفع حصيلة الضحايا إلى 17 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 6 و14 عاماً.
وأضافت المصادر أن الانفجار وقع أثناء وجود الأطفال في المنطقة التي زرع فيها اللغم، مشيرة إلى أن عدداً من المصابين تعرضوا لإصابات خطيرة استدعت تدخلاً طبياً عاجلاً.
ونُقل القتلى والجرحى إلى مستشفى سناح الميداني لتلقي العلاج والرعاية الطبية، فيما أفادت المصادر بأن بعض الحالات الحرجة قد تُنقل إلى مستشفيات العاصمة المؤقتة عدن لاستكمال العلاج نظراً لخطورة الإصابات.
واتهمت مصادر محلية جماعة الحوثي بالمسؤولية عن مخلفات الحرب التي تسببت في الحادث، مشيرة إلى أن الألغام والمقذوفات غير المنفجرة ما تزال تشكل تهديداً مستمراً للمدنيين، خصوصاً الأطفال، في المناطق القريبة من خطوط التماس والمواجهات السابقة.
ويأتي الحادث في ظل تكرار حوادث انفجار الأجسام الحربية غير المنفجرة في عدد من المحافظات اليمنية، والتي أسفرت خلال السنوات الماضية عن سقوط ألالف الضحايا من المدنيين، بينهم أعداد كبيرة من الأطفال.