مقتل وإصابة 80 شخصًا في انفجار مجمع للغاز الطبيعي المسال بقطر

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أعلن وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، اليوم، أن انفجار مجمع رأس لفان الصناعي للغاز الطبيعي المسال، مساء أمس الأحد، أدى إلى سقوط 13 قتيلا على الأقل وإصابة 66 آخرين.
وأكد الكعبي أن الحادث يصنف كحادث "تشغيلي وتقني" بحت، نافيا تماما وجود أي دوافع أو شبهات تخريبية أو (عملية) عدائية.
وأوضح الكعبي أنه تمت السيطرة الكاملة على الحريق، مشددا على أن الحادث لم يسفر عن أي تأثيرات سلبية على عمليات تصدير الغاز الطبيعي المسال، كما لم يطال المنشآت الرئيسية أو العمليات التشغيلية في ميناء رأس لفان، مؤكدا استمرار العمل بكفاءة وأمان.
كما أفادت شركة قطر للطاقة بأن فرق الطوارئ تمكنت من إخماد الحريق الذي نشب مساء الأحد، إثر خلل تشغيلي طرأ أثناء مرحلة بدء التشغيل في مصنع برزان الواقع داخل مدينة رأس لفان الصناعية.
وأوضحت الشركة في بيان لها أن الحادث أسفر عن انفجار تلاه اشتعال النيران في المصنع المخصص لتغذية السوق المحلية بالغاز، إلا أن الاستجابة السريعة للفرق المختصة أحكمت السيطرة على الواقعة.