مقتل وإصابة 80 شخصًا في انفجار مجمع للغاز الطبيعي المسال بقطر رئيس الحكومة اليمنية يصل الأردن للمشاركة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية تسجيل ارتفاع جديد في أسعار الذهب باليمن للنساء.. العناية بالبشرة تبدأ بملعقة سمن لاعبو المنتخب السعودي يحصلون على تقييم ''كارثي'' في مباراة أسبانيا توضيح لوزارة المالية حول حقيقة صرف موازنة لرئاسة الجمهورية قبل مواجهة إيران الحاسمة.. تطورات أمنية مفاجئة تُجبر منتخب مصر على تغيير خططه في المونديال عاجل: انفجار يهز رأس لفان في قطر… عشرات المصابين ومفقودون وعمليات إنقاذ متواصلة مونديال 2026.. مواعيد مباريات الاثنين والثلاثاء والقنوات الناقلة تاريخ يُكتب بحروف من ذهب.. مصر تقلب الطاولة على نيوزيلندا وتحقق أول انتصار مونديالي بقيادة صلاح وزيكو
وصل رئيس الحكومة اليمنية، الدكتور شائع محسن الزنداني اليوم الاثنين إلى الأردن، للمشاركة في أعمال الدورة 165 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والتي تستضيفها العاصمة عمّان.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، والتحديات المشتركة التي تواجه الدول العربية، وسبل تعزيز العمل العربي المشترك، إضافة إلى عدد من القضايا المدرجة على جدول الأعمال، ويبحث الاجتماع عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتطورات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، فضلاً عن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس، وفق وكالة سبأ.
كما يسبق الجلسة الوزارية الرسمية اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب، يهدف إلى تنسيق المواقف وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا المطروحة، بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك ودعم الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.