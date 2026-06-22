رئيس الحكومة اليمنية يصل الأردن للمشاركة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية

الإثنين 22 يونيو-حزيران 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 302

وصل رئيس الحكومة اليمنية، الدكتور شائع محسن الزنداني اليوم الاثنين إلى الأردن، للمشاركة في أعمال الدورة 165 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والتي تستضيفها العاصمة عمّان.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، والتحديات المشتركة التي تواجه الدول العربية، وسبل تعزيز العمل العربي المشترك، إضافة إلى عدد من القضايا المدرجة على جدول الأعمال، ويبحث الاجتماع عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتطورات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، فضلاً عن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس، وفق وكالة سبأ.

كما يسبق الجلسة الوزارية الرسمية اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب، يهدف إلى تنسيق المواقف وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا المطروحة، بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك ودعم الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.