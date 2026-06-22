تسجيل ارتفاع جديد في أسعار الذهب باليمن

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أسعار الذهب في صنعاء
الاثنين - 22/06/2026
جنيه الذهب
شراء = 511000 ريال
بيع = 519000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 64000 ريال
بيع = 67,000 ريال
أسعار الذهب في عدن
جنيه الذهب
شراء = 1,488000 ريال
بيع = 1,530,000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 182000 ريال
بيع = 200,000 ريال