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تسجيل ارتفاع جديد في أسعار الذهب باليمن

الإثنين 22 يونيو-حزيران 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أسعار الذهب في صنعاء

الاثنين - 22/06/2026

 جنيه الذهب

شراء = 511000 ريال  

بيع = 519000 ريال   

جرام عيار 21

شراء = 64000 ريال  

بيع = 67,000 ريال    

 أسعار الذهب في عدن 

 جنيه الذهب

شراء = 1,488000 ريال  

بيع = 1,530,000 ريال   

 جرام عيار 21

شراء = 182000 ريال   

بيع  = 200,000 ريال   

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