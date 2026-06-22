للنساء.. العناية بالبشرة تبدأ بملعقة سمن

الإثنين 22 يونيو-حزيران 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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في عالم الجمال الذي اعتاد الترويج للأمصال مرتفعة الثمن والمكونات المخبرية المعقدة، يبرز اتجاه جديد يعيد الاعتبار إلى الأساسيات. فبعد سنوات من التركيز على المنتجات التي توضع على البشرة، بات الاهتمام يتجه بشكل متزايد إلى ما يتناوله الإنسان يومياً، باعتبار أن صحة الجلد تبدأ من الداخل.

ما الذي يميز السمن؟

يحتوي السمن البلدي على مجموعة من الفيتامينات الذائبة في الدهون، أبرزها فيتامينات A وE وK، وهي عناصر تلعب دوراً مهماً في الحفاظ على صحة الجلد وتجدد خلاياه.

كما يضم أنواعاً مختلفة من الأحماض الدهنية، من بينها حمض البيوتيريك الذي يحظى باهتمام متزايد في الدراسات المتعلقة بصحة الأمعاء ومكافحة الالتهابات. وتشير أبحاث حديثة إلى أن هذه الدهون قد تساعد الجسم على امتصاص بعض العناصر الغذائية الضرورية للبشرة بكفاءة أكبر، ما ينعكس على مرونة الجلد وقدرته على الاحتفاظ بالرطوبة.

ومع ذلك، يؤكد الباحثون أن هذه الفوائد ترتبط بالنظام الغذائي المتكامل ونمط الحياة الصحي بشكل عام، وليس بمكون واحد بمفرده.

صحة البشرة تبدأ من الأمعاء

خلال السنوات الأخيرة، ازداد الاهتمام بما يُعرف بمحور الأمعاء والبشرة، وهو مفهوم يشرح العلاقة الوثيقة بين صحة الجهاز الهضمي ومظهر الجلد. فعندما يختل توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء أو ترتفع مستويات الالتهاب في الجسم، قد تظهر آثار ذلك على البشرة في صورة فقدان للحيوية أو احمرار أو زيادة في الحساسية الجلدية.

ويرى أطباء الجلد وخبراء التغذية أن الدهون الصحية الموجودة في السمن يمكن أن تكون جزءاً من نظام غذائي يدعم صحة الأمعاء، الأمر الذي قد ينعكس إيجاباً على البشرة مع مرور الوقت. كما يشير مختصون إلى أن العلاقة بين الدهون الصحية وصحة الجلد أصبحت أكثر وضوحاً مقارنة بالسنوات الماضية، رغم الحاجة إلى مزيد من الدراسات السريرية طويلة الأمد لتأكيد هذه النتائج.

وفي عام 2026، يبرز السمن البلدي كأحد أبرز رموز ما يُعرف بـ"الرفاهية الغذائية"، وهي فلسفة جديدة تربط بين التغذية الصحية وإشراقة البشرة. وقد تعزز الاهتمام بهذا المكوّن التقليدي بعد أن كشفت الممثلة الهندية الشهيرة عليا بهات، خلال مشاركتها في مهرجان كان السينمائي، أنها تعتمد على وجبة خفيفة تحتوي على السمن للمساعدة في الحفاظ على نضارة بشرتها.

لا يقتصر الأمر على السمن وحده، بل يعكس تحولاً أوسع في صناعة الجمال. فالمستهلكون أصبحوا أكثر ميلاً إلى الحلول الطبيعية والأقل تعقيداً، مع تزايد الوعي بالعلاقة الوثيقة بين التغذية وصحة البشرة.

ويصف خبراء هذا التوجه بأنه انتقال من مفهوم "العناية بالبشرة" إلى مفهوم "العناية بالجسم من الداخل"، حيث تُعد صحة الأمعاء والتغذية المتوازنة جزءاً أساسياً من أي روتين جمالي. وفي هذا الإطار، عاد السمن إلى الواجهة بوصفه مكوناً غذائياً غنياً بالعناصر المفيدة، وليس مجرد دهن يُستخدم في الطهي.

ماذا يقول العلم؟

على الرغم من الشعبية المتزايدة للسمن، فالخبراء يدعون إلى التعامل مع هذه الفوائد بواقعية. والأبحاث الحالية تشير إلى وجود فوائد محتملة مرتبطة بمكوناته الغذائية، لكنها لا تثبت أن تناول ملعقة من السمن يومياً كفيل بمنح بشرة مثالية أو علاج مشكلات جلدية محددة.

وتوضح مراجعات علمية حديثة أن حمض البيوتيريك وبعض الأحماض الدهنية الموجودة في السمن قد تمتلك خصائص مضادة للالتهاب، إلا أن معظم الأدلة القوية المتوافرة حتى الآن تستند إلى دراسات مخبرية أو أبحاث أجريت على الحيوانات، فيما لا تزال الدراسات البشرية واسعة النطاق محدودة.

لذلك يؤكد الباحثون أن السمن يمكن أن يشكل جزءاً من نظام غذائي صحي ومتوازن، لكنه لا يُعد علاجاً سحرياً لمشكلات البشرة.

هل يمكن استخدام السمن مباشرة على البشرة؟

إلى جانب تناوله ضمن النظام الغذائي، عاد السمن أيضاً إلى بعض مستحضرات العناية بالبشرة بفضل خصائصه المرطبة.

وتشير تقارير متخصصة إلى أن تركيبته الغنية بالدهون تشبه جزئياً الدهون الطبيعية الموجودة في الحاجز الواقي للبشرة، ما قد يساعد على تقليل فقدان الرطوبة والحفاظ على نعومة الجلد.

لكن أطباء الجلد يحذرون من الاعتقاد بأن الدهون الطبيعية مناسبة لجميع أنواع البشرة، إذ إن البشرة الدهنية أو المعرضة لحب الشباب قد لا تستفيد من الاستخدام المباشر للسمن، وقد يؤدي الإفراط في استعماله إلى انسداد المسام لدى بعض الأشخاص.

كما أن الأدلة العلمية الداعمة لاستخدام السمن موضعياً لا تزال محدودة مقارنة بمكونات جلدية مدروسة بشكل أوسع، مثل السيراميدات وحمض الهيالورونيك.

رفاهية جديدة في عالم الجمال

لا تكمن أهمية السمن في خصائصه الغذائية فحسب، بل أيضاً في الفلسفة التي يمثلها. فبدلاً من السعي المستمر وراء أحدث الابتكارات التجميلية، يدعو هذا التوجه إلى التركيز على العادات اليومية الأساسية، مثل جودة الغذاء، وصحة الأمعاء، والحصول على قسط كافٍ من النوم، وإدارة التوتر.

ومن هذا المنطلق، يمكن فهم سبب وصف السمن بأنه "الرفاهية الجديدة" في عالم الجمال. فهو لا يعد بنتائج فورية أو معجزات تجميلية، بل ينسجم مع رؤية شاملة تعتبر أن البشرة الصحية هي انعكاس مباشر لصحة الجسم بشكل عام.

بينما يواصل العلماء دراسة فوائده بمزيد من الدقة، يبدو أن السمن سيظل حاضراً بقوة في النقاشات المرتبطة بالجمال والعافية خلال السنوات المقبلة.