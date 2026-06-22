لاعبو المنتخب السعودي يحصلون على تقييم ''كارثي'' في مباراة أسبانيا

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حصل لاعبو المنتخب السعودي، على تقييم «كارثي» بعد نهاية المباراة في مواجهة منتخب إسبانيا ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2026، التي انتهت برباعية دون رد.
وجاءت البداية قوية، وفرضت إسبانيا أفضليتها الهجومية مبكرًا، ونجحت في ترجمة سيطرتها إلى 3 أهداف سريعة وضعت «الأخضر» تحت ضغط كبير قبل بداية الشوط الثاني.
افتتح لامين يامال التسجيل لإسبانيا في الدقيقة 10 بعدما وجد مساحة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة في الشباك، قبل أن يضيف ميكيل أويارزابال الهدف الثاني في الدقيقة 21 مستفيدًا من هجمة منظمة.
وعاد أويارزابال ليوقع على هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب إسبانيا في الدقيقة 24، ليؤكد التفوق الإسباني الواضح في الشوط الأول الذي شهد أفضلية هجومية كبيرة لـ«لاروخا».
وحصل لاعبو المنتخب السعودي على «تقييم كارثي» عقب نهاية المباراة وفق شبكة «سوفا سكور» كالتالي:
محمد العويس 5.1 - 10
سعود عبدالحميد 5.4 - 10
عبد الإله العمري 6.3 - 10
علي لاجامي 6.7 - 10
حسان تمبكتي 4.8 - 10
متعب الحربي 5.4 - 10
مصعب الجوير 5.4 - 10
عبدالله الخيبري 5.6 - 10
ناصر الدوسري 6.0 - 10
سالم الدوسري 5.3 - 10
فراس البريكان 6.2 - 10