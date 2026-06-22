قبل مواجهة إيران الحاسمة.. تطورات أمنية مفاجئة تُجبر منتخب مصر على تغيير خططه في المونديال

الإثنين 22 يونيو-حزيران 2026 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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اضطر المنتخب المصري إلى إجراء تعديلات عاجلة على ترتيباته اللوجستية قبل المواجهة المرتقبة أمام إيران في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، وذلك بسبب اعتبارات أمنية فرضت تغيير برنامج الإقامة والتنقل الخاص بـ"الفراعنة".

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من الفوز التاريخي الذي حققه المنتخب المصري على نيوزيلندا بنتيجة 3-1، وهو الانتصار الذي عزز حظوظه في بلوغ دور الـ32 من البطولة العالمية.

وأوضح مدير المنتخب إبراهيم حسن أن الجهات الأمنية رفضت إقامة بعثة المنتخب في مدينة سياتل الأمريكية، التي كانت مقرراً أن تستضيف المعسكر الأخير للفريق قبل مواجهة إيران، ما أجبر البعثة على إعادة ترتيب خططها والاستعدادات الخاصة بالمباراة.

وكان الجهاز الفني بقيادة حسام حسن قد وضع برنامجاً يهدف إلى تقليل إرهاق اللاعبين عبر الانتقال مباشرة من مدينة فانكوفر الكندية إلى سياتل عقب لقاء نيوزيلندا، بدلاً من العودة إلى مقر الإقامة في سبوكين ثم السفر مجدداً إلى سياتل، وذلك للحفاظ على الجاهزية البدنية خلال المرحلة الحاسمة من المنافسات.

إلا أن المستجدات الأمنية دفعت المنتخب إلى العودة إلى سبوكين لمواصلة التدريبات وعقد الاجتماعات الفنية، قبل التوجه لاحقاً إلى سياتل لخوض المواجهة المنتظرة التي قد تحسم صدارة المجموعة السابعة.

ويدخل المنتخب المصري اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما اعتلى صدارة المجموعة برصيد أربع نقاط، مستفيداً من فوزه على نيوزيلندا وتعادل إيران مع بلجيكا.

ويكفي "الفراعنة" الحصول على نقطة واحدة لضمان التأهل رسمياً إلى دور الـ32، بينما يمنحهم الفوز بطاقة العبور متصدرين للمجموعة.

ويترقب الجهاز الفني أن تمر هذه التغييرات الاستثنائية دون تأثير على تركيز اللاعبين، في مباراة تُعد الأهم حتى الآن في مشوار المنتخب المصري بالمونديال، نظراً لدورها في رسم ملامح طريقه خلال الأدوار الإقصائية المقبلة.