عاجل: انفجار يهز رأس لفان في قطر… عشرات المصابين ومفقودون وعمليات إنقاذ متواصلة مونديال 2026.. مواعيد مباريات الاثنين والثلاثاء والقنوات الناقلة تاريخ يُكتب بحروف من ذهب.. مصر تقلب الطاولة على نيوزيلندا وتحقق أول انتصار مونديالي بقيادة صلاح وزيكو بعد هجوم بمسيّرات أوكرانية.. إغلاق مطارات موسكو الأربعة بلا قيود تدين مقتل مصور فلسطيني في غزة وتدعو لتحقيق دولي في استهداف الصحفيين شركة صافر تؤكد جاهزيتها لاستئناف تصدير الغاز المسال لدعم الاقتصاد الوطني البنك الدولي يحذر: استمرار توقف النفط وتراجع المساعدات يفاقمان هشاشة الاقتصاد اليمني استكمال ملف قانوني لإحالة عيدروس الزبيدي إلى الإنتربول يتضمن اتهامات بالخيانة العظمى والتحريض على الفوضى السلطة المحلية في مأرب تبحث مع المنظمة البولندية مشاريع إنسانية وتنموية جديدة وزير الدفاع يؤكد أهمية الضبط والربط العسكري لرفع كفاءة القوات المسلحة
أعلنت السلطات في قطر عن وقوع انفجار داخل أحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية، ما أسفر عن سقوط عشرات المصابين ووجود عدد من المفقودين، وسط استمرار عمليات البحث والإنقاذ في موقع الحادث.
وذكرت وزارة الداخلية القطرية أن الانفجار وقع في أحد مرافق منطقة رأس لفان نتيجة “خلل فني أثناء التشغيل”، مؤكدة أن فرق الدفاع المدني تعاملت مع الحادث فور وقوعه وتمكنت من السيطرة على الحريق.
وبحسب البيانات الرسمية، بلغ عدد المصابين 54 شخصاً، فيما لا يزال 18 آخرون في عداد المفقودين، بينما تواصل فرق الإنقاذ عمليات التمشيط في الموقع بحثاً عنهم.
وشددت الداخلية على أنه “لا يوجد أي تسرب يشكل خطراً على سلامة الأفراد”، في محاولة لطمأنة العاملين والسكان في المنطقة الصناعية، التي تُعد من أهم مراكز الطاقة في البلاد.
من جانبها، أعلنت شركة قطر للطاقة السيطرة الكاملة على الحريق الذي اندلع عقب الانفجار، موضحة أن فرق الطوارئ تدخلت بسرعة لاحتواء الموقف ومنع توسع النيران.
وتُعد رأس لفان أكبر مجمعات صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم، ما يضفي حساسية بالغة على طبيعة الحادث، في وقت تتواصل فيه التحقيقات لمعرفة الأسباب الدقيقة وراء الانفجار.