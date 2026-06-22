عاجل: انفجار يهز رأس لفان في قطر… عشرات المصابين ومفقودون وعمليات إنقاذ متواصلة

الإثنين 22 يونيو-حزيران 2026 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أعلنت السلطات في قطر عن وقوع انفجار داخل أحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية، ما أسفر عن سقوط عشرات المصابين ووجود عدد من المفقودين، وسط استمرار عمليات البحث والإنقاذ في موقع الحادث.

وذكرت وزارة الداخلية القطرية أن الانفجار وقع في أحد مرافق منطقة رأس لفان نتيجة “خلل فني أثناء التشغيل”، مؤكدة أن فرق الدفاع المدني تعاملت مع الحادث فور وقوعه وتمكنت من السيطرة على الحريق.

وبحسب البيانات الرسمية، بلغ عدد المصابين 54 شخصاً، فيما لا يزال 18 آخرون في عداد المفقودين، بينما تواصل فرق الإنقاذ عمليات التمشيط في الموقع بحثاً عنهم.

وشددت الداخلية على أنه “لا يوجد أي تسرب يشكل خطراً على سلامة الأفراد”، في محاولة لطمأنة العاملين والسكان في المنطقة الصناعية، التي تُعد من أهم مراكز الطاقة في البلاد.

من جانبها، أعلنت شركة قطر للطاقة السيطرة الكاملة على الحريق الذي اندلع عقب الانفجار، موضحة أن فرق الطوارئ تدخلت بسرعة لاحتواء الموقف ومنع توسع النيران.

وتُعد رأس لفان أكبر مجمعات صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم، ما يضفي حساسية بالغة على طبيعة الحادث، في وقت تتواصل فيه التحقيقات لمعرفة الأسباب الدقيقة وراء الانفجار.