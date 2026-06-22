مونديال 2026.. مواعيد مباريات الاثنين والثلاثاء والقنوات الناقلة

الإثنين 22 يونيو-حزيران 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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تتواصل الإثارة في مونديال 2026 مع جدول حافل بالمباريات القوية يومي الاثنين وغد الثلاثاء، حيث تدخل المنتخبات مرحلة حاسمة في سباق التأهل للأدوار الإقصائية وسط ترقب جماهيري كبير.

ويشهد يوم الاثنين 3 مواجهات بارزة، أبرزها لقاء منتخب مصر أمام نيوزيلندا، إلى جانب مواجهة أوروغواي وكاب فيردي، والقمة المرتقبة بين الأرجنتين والنمسا.

أما يوم الثلاثاء، فتتجه الأنظار إلى مواجهة فرنسا والعراق، والصدام العربي بين الأردن والجزائر، فضلا عن لقاء البرتغال وأوزبكستان.

مباريات الاثنين 22 يونيو 2026

أوروغواي × كاب فيردي 2-2 مصر × نيوزيلندا 3-1 الأرجنتين × النمسا الساعة 20:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

القناة الناقلة: بي إن سبورتس ماكس 1. مباريات الثلاثاء 23 يونيو 2026 فرنسا × العراق الساعة 00:00 منتصف الليل القناة الناقلة: بي إن سبورتس ماكس 2.

السنغال × النرويج الساعة 03:00 القناة الناقلة: بي إن سبورتس ماكس 1.

الأردن × الجزائر الساعة 06:00 القناة الناقلة: بي إن سبورتس كأس العالم. البرتغال × أوزبكستان الساعة 20:00 القناة الناقلة: بي إن سبورتس ماكس 1.

وتحمل هذه المباريات أهمية كبيرة في تحديد ملامح المتأهلين إلى الأدوار المقبلة، خاصة بالنسبة للمنتخبات العربية التي تسعى إلى تعزيز حظوظها ومواصلة مشوارها في المونديال