تاريخ يُكتب بحروف من ذهب.. مصر تقلب الطاولة على نيوزيلندا وتحقق أول انتصار مونديالي بقيادة صلاح وزيكو

الإثنين 22 يونيو-حزيران 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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حقق المنتخب المصري إنجازاً تاريخياً غير مسبوق في نهائيات كأس العالم 2026، بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز ثمين بنتيجة 3-1 أمام نيوزيلندا في مدينة فانكوفر الكندية، مسجلاً أول انتصار في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

ودخل "الفراعنة" اللقاء تحت ضغط مبكر بعد أن نجح فين سورمان في منح نيوزيلندا التقدم عند الدقيقة 15 برأسية متقنة إثر ركلة ركنية، فيما كادت النتيجة أن تتضاعف لولا التألق اللافت للحارس مصطفى شوبير، الذي أنقذ مرماه من عدة فرص محققة خلال الشوط الأول وأبقى منتخب بلاده في أجواء المباراة.

وفي المقابل، جاءت أخطر محاولات مصر عبر عمر مرموش الذي سدد كرة قوية تصدى لها الحارس النيوزيلندي ماكس كروكومب ببراعة.

انتفاضة مصرية في الشوط الثاني عاد المنتخب المصري بصورة مختلفة تماماً بعد الاستراحة، ونجح مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" في إعادة المباراة إلى نقطة البداية بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 58 بعد عرضية متقنة من محمد هاني.

وواصل المنتخب المصري ضغطه ليضيف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 67 مستفيداً من تمريرة ذكية بالكعب من زيكو داخل منطقة الجزاء، قبل أن يختتم البديل محمود حسن "تريزيجيه" الثلاثية برأسية قوية في الدقيقة 82 إثر ركلة ركنية نفذها صلاح بإتقان.

وبهذا الانتصار التاريخي، اعتلى المنتخب المصري صدارة المجموعة السابعة برصيد أربع نقاط، متقدماً على إيران وبلجيكا اللتين تملكان نقطتين لكل منهما، فيما بقيت نيوزيلندا في المركز الأخير بنقطة واحدة.

صلاح وزيكو يصنعان التاريخ وشهد اللقاء أرقاماً استثنائية للثنائي محمد صلاح ومصطفى زيكو، إذ أصبح زيكو أول لاعب في تاريخ المنتخب المصري يسجل هدفاً ويصنع آخر في مباراة واحدة ضمن كأس العالم، قبل أن يكرر صلاح الإنجاز ذاته خلال المباراة نفسها.

كما دخل صلاح سجلات التاريخ من أوسع أبوابها بعدما أصبح أكبر لاعب مصري يسجل في كأس العالم بعمر 34 عاماً و7 أيام، متجاوزاً الرقم السابق المسجل باسم مجدي عبد الغني منذ مونديال 1990.

وعلى الصعيد العربي، رفع قائد المنتخب المصري رصيده إلى ثلاثة أهداف في تاريخ مشاركاته المونديالية، ليتقاسم صدارة الهدافين العرب في كأس العالم مع سامي الجابر وسالم الدوسري ووهبي الخزري ويوسف النصيري برصيد ثلاثة أهداف لكل لاعب.