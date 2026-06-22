بعد هجوم بمسيّرات أوكرانية.. إغلاق مطارات موسكو الأربعة

الإثنين 22 يونيو-حزيران 2026 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أغلقت السلطات الروسية، صباح الإثنين، المطارات الرئيسية الأربعة في العاصمة موسكو بشكل مؤقت، عقب هجوم واسع شنّته طائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت العاصمة ومناطق محيطة بها، في تصعيد جديد للحرب المستمرة بين موسكو وكييف.

وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من إسقاط واعتراض 59 طائرة مسيّرة قبل وصولها إلى أهدافها، مؤكداً أن الهجوم لم يسفر عن أضرار كبيرة داخل المدينة.

وجاءت هذه التطورات بعد يوم واحد من هجمات أوكرانية استهدفت شبه جزيرة القرم، الأمر الذي دفع السلطات المحلية إلى تعليق بيع الوقود في عدد من المحطات كإجراء احترازي.

ووفقاً لسلطات القرم الموالية لموسكو، فقد أسفرت الضربات عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 28 آخرين في منطقة كيرتش، فيما لقي شخص خامس مصرعه أثناء وجوده على متن عبّارة تربط شبه الجزيرة بالأراضي الروسية.

وفي المقابل، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القوات الأوكرانية نفذت سلسلة من الضربات بعيدة المدى استهدفت منشآت عسكرية ولوجستية روسية، إضافة إلى مواقع نفطية ومنظومات دفاع جوي.

وأوضح زيلينسكي أن الهجمات شملت مواقع على جانبي جسر القرم، ومنشآت بحرية تستخدم في نقل النفط داخل إقليم كراسنودار، فضلاً عن استهداف مستودع نفطي في كيرتش.

وأضاف أن الضربات أصابت عدداً من المنشآت العسكرية واللوجستية، إلى جانب أربع محطات رادار تابعة لمنظومات الدفاع الجوي الروسية من طراز "إس-400"، ومنظومتين من نوع "بانتسير".

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الصراع بين روسيا وأوكرانيا تصعيداً متواصلاً، مع تبادل الهجمات على المنشآت العسكرية والبنية التحتية للطاقة في كلا البلدين، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة خلال الفترة المقبلة.