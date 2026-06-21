بلا قيود تدين مقتل مصور فلسطيني في غزة وتدعو لتحقيق دولي في استهداف الصحفيين

الأحد 21 يونيو-حزيران 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أدانت منظمة "صحفيات بلا قيود"، السبت، مقتل المصور الصحفي الفلسطيني أحمد وشاح جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في مخيم البريج وسط قطاع غزة، داعية إلى فتح تحقيق دولي مستقل في حوادث استهداف الصحفيين الفلسطينيين خلال الحرب المستمرة في القطاع.

وقالت المنظمة في بيان إن القصف أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، بينهم وشاح الذي كان يعمل مصوراً صحفياً في غزة، معتبرة أن استمرار استهداف الصحفيين يندرج ضمن ما وصفته بسياسة تهدف إلى عزل القطاع إعلامياً ومنع نقل الوقائع الميدانية إلى العالم.

وأضافت أن مقتل وشاح جاء بعد نحو شهرين ونصف من مقتل شقيقه محمد وشاح، الذي كان يعمل مراسلاً لقناة الجزيرة مباشر، في غارة استهدفت مركبة كان يستقلها غرب مدينة غزة في أبريل الماضي.

وبحسب البيان، فإن أحمد وشاح يعد من بين عدد من الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية الذين قتلوا منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023. وأشارت المنظمة إلى بيانات فلسطينية تفيد بارتفاع عدد الصحفيين والإعلاميين الذين قتلوا خلال الحرب إلى 263 شخصاً.

واتهمت المنظمة إسرائيل بمواصلة استهداف المدنيين والصحفيين وفرض قيود على التغطية الإعلامية في القطاع، معتبرة أن هذه الممارسات تعيق توثيق الانتهاكات وتقوض جهود المساءلة الدولية.

كما أعربت المنظمة عن قلقها من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، مشيرة إلى استمرار العمليات العسكرية والقصف في مناطق مختلفة من القطاع، وما يرافق ذلك من نزوح واسع للسكان وتفاقم الأزمة الإنسانية.

ودعت "صحفيات بلا قيود" الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيقات مستقلة في حوادث استهداف الصحفيين، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتوفير حماية دولية للعاملين في المجال الإعلامي، إضافة إلى ضمان وصول وسائل الإعلام الدولية إلى قطاع غزة دون قيود.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات الإسرائيلية بشأن ما ورد في بيان المنظمة.