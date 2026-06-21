شركة صافر تؤكد جاهزيتها لاستئناف تصدير الغاز المسال لدعم الاقتصاد الوطني

الأحد 21 يونيو-حزيران 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قال المدير التنفيذي لشركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج، المهندس سالم كعيتي، إن الشركة باتت جاهزة لاستئناف تصدير الغاز الطبيعي المسال فور تهيئة الظروف المناسبة، مؤكدًا أن البنية التحتية والمنشآت الخاصة بالإنتاج والتصدير ما تزال في حالة تسمح بإعادة تشغيلها.

وأوضح كعيتي، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، أن الشركة واصلت خلال فترة توقف التصدير تنفيذ أعمال الصيانة والحفاظ على جاهزية المنشآت، بما يتيح استئناف عمليات الإنتاج والتصدير بسرعة عند توفر الظروف الملائمة.

وأضاف أن الكوادر الفنية تمتلك الخبرات اللازمة لإعادة تشغيل منظومة الإنتاج بكفاءة، مشيرًا إلى أن استئناف صادرات الغاز يمثل أولوية للاقتصاد الوطني، لما يوفره من موارد مالية يمكن أن تسهم في دعم الموازنة العامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وأشار إلى أن عودة تصدير الغاز المسال من شأنها دعم الإيرادات الحكومية وتنشيط قطاع الطاقة، داعيًا إلى تهيئة البيئة المناسبة لإعادة تشغيل هذا القطاع الحيوي.

ويأتي ذلك في ظل استمرار توقف صادرات الغاز الطبيعي المسال من اليمن منذ سنوات، نتيجة تداعيات الحرب والتحديات الأمنية التي أثرت على قطاعي النفط والغاز، رغم الدعوات المتكررة لإعادة تشغيل المنشآت واستئناف التصدير متى ما توفرت الظروف الملائمة.

وأوضح كعيتي أنَّ إنتاج الشركة يبلغ حالياً نحو 15 ألف برميل من النفط يومياً و1.6 تريليون قدم مكعبة من الغاز، بعدما كان يصل قبل الحرب إلى نحو 32 ألف برميل يومياً و2.2 تريليون قدم مكعبة، مرجعاً التراجع إلى توقف الأنشطة التطويرية وأعمال الحفر والاستكشاف، ومغادرة عدد من الشركات الأجنبية العاملة في القطاع.

وكشف المدير التنفيذي لـ«صافر» عن مشروع استراتيجي قيد الدراسة للاستفادة من الغاز الطبيعي المضغوط (CNG)، القائم على غاز الميثان، بوصفه بديلاً اقتصادياً للوقود المُستخدَم في وسائل النقل وللغاز المنزلي، مؤكداً أنَّ اليمن يمتلك كميات كبيرة من هذا النوع من الغاز، إلا أنَّ المشروع يحتاج إلى استثمارات في البنية التحتية ومحطات التوزيع والنقل.