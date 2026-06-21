السلطة المحلية في مأرب تبحث مع المنظمة البولندية مشاريع إنسانية وتنموية جديدة

الأحد 21 يونيو-حزيران 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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بحث وكيل محافظة مأرب، الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، مع ممثل المنظمة البولندية عمر عبدالله والفريق المرافق له، سبل تعزيز التدخلات الإنسانية التي تنفذها المنظمة في المحافظة، وفي مقدمتها مشروع إنشاء محطة للأرصاد الجوية، إلى جانب استكشاف مجالات جديدة للتعاون الإنساني والتنموي.

وخلال اللقاء، استعرض الوكيل مفتاح الأوضاع الإنسانية في المحافظة والتحديات المتزايدة التي تواجهها السلطة المحلية في ظل استمرار تدفق النازحين، وما يترتب على ذلك من ضغوط متزايدة على الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إضافة إلى تداعيات تراجع التمويل الإنساني والأزمة الاقتصادية والتغيرات المناخية على الأوضاع المعيشية للسكان والنازحين.

وأكد مفتاح أهمية توسيع نطاق التدخلات الإنسانية للمنظمة بما يسهم في التخفيف من معاناة النازحين والمجتمع المضيف، خاصة في القطاعات الحيوية المرتبطة بالتعليم والصحة والمياه والأمن الغذائي والإيواء، مشدداً على استعداد السلطة المحلية لتقديم التسهيلات اللازمة وتذليل الصعوبات أمام تنفيذ المشاريع الإنسانية والتنموية في المحافظة.

وأشار إلى أن محافظة مأرب ما تزال تتحمل أعباء إنسانية كبيرة نتيجة استضافتها أعداداً كبيرة من النازحين القادمين من مختلف المحافظات، الأمر الذي يتطلب تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والجهات المانحة لتلبية الاحتياجات المتزايدة وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.

من جانبه، أكد ممثل المنظمة البولندية حرص المنظمة على تعزيز شراكتها مع السلطة المحلية والاطلاع عن كثب على الاحتياجات الإنسانية وأولويات التدخل في المحافظة، موضحاً أن المنظمة تدرس فرص المساهمة في تنفيذ مشاريع جديدة تسهم في معالجة التحديات القائمة.

وأضاف أن المنظمة تركز على تنفيذ مشاريع ذات أثر مستدام تسهم في تحسين الظروف الإنسانية والمعيشية للسكان، وتدعم جهود التعافي وبناء القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.