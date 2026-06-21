وزير الدفاع يؤكد أهمية الضبط والربط العسكري لرفع كفاءة القوات المسلحة

الأحد 21 يونيو-حزيران 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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شدد وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، على مضاعفة الجهود ورفع مستوى اليقظة والجاهزية وتعزيز التنسيق بين مختلف الوحدات العسكرية بما يضمن تنفيذ المهام بكفاءة.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا موسعا بقيادة المنطقة العسكرية الثامنة في العاصمة المؤقتة عدن لمناقشة أوضاع المنطقة ومستوى جاهزيتها، بحسب وكالة سبأ.

واستمع وزير الدفاع بحضور محافظ الضالع قائد محور الضالع اللواء احمد القبة، إلى إحاطة من قائد المنطقة العسكرية الثامنة اللواء الركن هادي العولقي، حول مستوى الجاهزية العملياتية، وأوضاع الوحدات العسكرية ضمن مسرح عملياتها ومستوى تنفيذ المهام الميدانية والوقوف أمام أبرز الاحتياجات والتحديات التي تواجه وحدات المنطقة.

واشاد الوزير العقيلي بالبطولات والتضحيات التي يجترحها أبطال المنطقة الثامنة في مواجهة مليشيات الحوثي الإرهابية، موضحاً اهتمام قيادة وزارة الدفاع بالأبطال المرابطين في مختلف جبهات الشرف والكرامة وتسخير كافة الامكانيات لتوفير متطلباتهم.

وشدد وزير الدفاع، على مضاعفة الجهود ورفع مستوى اليقظة والجاهزية وتعزيز التنسيق بين مختلف الوحدات العسكرية بما يضمن تنفيذ المهام بكفاءة..

مؤكداً أهمية الضبط والربط والالتزام بالأنظمة واللوائح العسكرية بما يسهم في رفع كفاءة القوات المسلحة.