الفيفا تقر بواقعة طرد ميسي أمام الجزائر وتتخذ إجراء تأديبي

الأحد 21 يونيو-حزيران 2026 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 120

كشفت بعض المصادر الإعلامية عن اتخاذ الاتحاد الدولي لكرة القدم إجراءً تأديبيًا ضد حكم الفيديو المساعد لمباراة الأرجنتين والجزائر في الجولة الأولى بكأس العالم 2026.

كانت الجزائر قد تعرض للهزيمة بثلاثية نظيفة، لكن المباراة شهدت جدلًا كبيرًا بسبب تدخل ليونيل ميسي القوي على عيسى ماندي، والذي لم يتخذ معه حكم الساحة سيمون مارتشينياك أي إجراء.

وكشفت قناة الحياة الجزائرية أن الفيفا قامت بالتحقيق في الواقعة، وتوصلت إلى أن عدم طرد ميسي كان سببه حكم الفيديو الذي لم يطلب من مارتشينياك العودة لمشاهدة اللقطة والتأكد منها