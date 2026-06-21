الفيفا تقر بواقعة طرد ميسي أمام الجزائر وتتخذ إجراء تأديبي تونس أولى المنتخبات العربية المغادرة لكأس العالم 2026 الفرق بين قرحة المعدة وارتجاع المريء- علامات تستدعي القلق أبرزها رغوة البول- علامات لا يجب على مريض السكري تجاهلها نهائيًا عاصفة أهداف تجتاح كأس العالم 2026.. رقم استثنائي يعيد أمجاد مونديال الخمسينيات التشكيل الرسمي لمواجهة تونس واليابان بكأس العالم 4وفيات في حوادث مأساوية بالضالع وأبين.. اختناق وانهيار بئر يكشفان فداحة الإهمال عدن على صفيح ساخن.. إطلاق نار وتحركات ميدانية وسط تصاعد الاحتقان السياسي في الجنوب وساطات قبلية تنجح في إطلاق الشيخ حمد فدغم وميرا صدام حسين من سجون الحوثيين تحركات أمنية واسعة في عدن.. استكمال تغييرات قيادات أقسام الشرطة لتعزيز الجاهزية الميدانية
كشفت بعض المصادر الإعلامية عن اتخاذ الاتحاد الدولي لكرة القدم إجراءً تأديبيًا ضد حكم الفيديو المساعد لمباراة الأرجنتين والجزائر في الجولة الأولى بكأس العالم 2026.
كانت الجزائر قد تعرض للهزيمة بثلاثية نظيفة، لكن المباراة شهدت جدلًا كبيرًا بسبب تدخل ليونيل ميسي القوي على عيسى ماندي، والذي لم يتخذ معه حكم الساحة سيمون مارتشينياك أي إجراء.
وكشفت قناة الحياة الجزائرية أن الفيفا قامت بالتحقيق في الواقعة، وتوصلت إلى أن عدم طرد ميسي كان سببه حكم الفيديو الذي لم يطلب من مارتشينياك العودة لمشاهدة اللقطة والتأكد منها