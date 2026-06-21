تونس أولى المنتخبات العربية المغادرة لكأس العالم 2026

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خسر منتخب تونس من منتخب اليابان بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في مباراة احتضنها ملعب "BVBA"، الأحد، ضمن الجولة الثانية من الدور الأول في مونديال 2026.
وسجّل أهداف منتخب "الساموراي" كل من دايتشي كامادا وأياسي أويدا (ثنائية) وجونيا إيتو في الدقائق 4 و31 و69 و84.
بهذه الهزيمة، تذيل منتخب "نسور قرطاج" سلم ترتيب المجموعة السادسة دون أي نقطة، فيما وصل منتخب اليابان للنقطة الرابعة في المركز الثاني.
وودّع منتخب تونس المونديال الجاري، ليكون أول المنتخبات العربية المغادرة للبطولة المقامة على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
وتعد هذه المرة السابعة الّتي يخفق فيها منتخب "نسور قرطاج" في بلوغ الدور الثاني من كأس العالم