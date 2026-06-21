الفرق بين قرحة المعدة وارتجاع المريء- علامات تستدعي القلق

الأحد 21 يونيو-حزيران 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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يعاني بعض الأشخاص من أعراض متشابهة مثل الحرقان وألم المعدة واضطرابات الهضم، ما يجعل التفرقة بين قرحة المعدة وارتجاع المريء أمرًا صعبًا في بعض الأحيان، خاصة أن كلتا الحالتين قد تؤثران على الجهاز الهضمي وتسببان شعورًا بعدم الراحة.

وفي هذا السياق، يوضح الدكتور شريف حسين، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، الفرق بين قرحة المعدة وارتجاع المريء، وأبرز الأعراض التي تستدعي مراجعة الطبيب.

يحدث ارتجاع المريء عندما ترتد أحماض المعدة إلى المريء بشكل متكرر، مما يؤدي إلى تهيج والتهاب بطانته.

ومن أبرز أعراضه:

1- حرقان خلف عظمة الصدر.

2- طعم حامضي أو مرارة بالفم.

3- ارتجاع الطعام أو السوائل إلى الحلق.

4- كحة مزمنة أو بحة في الصوت لدى بعض المرضى.

5- زيادة الأعراض بعد تناول الطعام أو عند الاستلقاء.

ما هي قرحة المعدة؟

قرحة المعدة هي تآكل أو جرح في بطانة المعدة، وغالبًا ما تحدث نتيجة الإصابة بجرثومة المعدة أو الإفراط في استخدام بعض المسكنات.

ومن أشهر أعراضها:

1- ألم أو حرقان أعلى البطن.

2- الغثيان والانتفاخ.

3- الشعور بالشبع بسرعة.

4- فقدان الشهية في بعض الحالات.

5- نزيف بالجهاز الهضمي في الحالات المتقدمة.علامات تستدعي مراجعة الطبيبيشير حسين إلى أن هناك بعض الأعراض التي لا يجب تجاهلها، لأنها قد تدل على وجود مشكلة صحية تحتاج إلى تقييم طبي سريع، وتشمل:

1- ألم شديد أو مستمر لا يتحسن.

2- أنيميا غير معروفة السبب.

3- فقدان وزن غير مبرر.

4- صعوبة أو ألم أثناء البلع.

5- قيء دموي أو خروج براز أسود.

ويؤكد استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية أن التشخيص لا يعتمد على الأعراض فقط، لأن أعراض قرحة المعدة وارتجاع المريء قد تتشابه في بعض الحالات، لذلك قد يحتاج المريض إلى فحوصات إضافية أو منظار للجهاز الهضمي وفقًا لتقييم الطبيب