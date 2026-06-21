أبرزها رغوة البول- علامات لا يجب على مريض السكري تجاهلها نهائيًا

الأحد 21 يونيو-حزيران 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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قد لا يسبب تأثير مرض السكري على الكلى أعراضًا واضحة في المراحل المبكرة، لذلك يتجاهل بعض المرضى علامات تحذيرية مهمة قد تشير إلى بدء حدوث مضاعفات تستدعي المتابعة الطبية.

وفي هذا السياق، يوضح الدكتور ضياء الدين درويش، استشاري أمراض السكري والباطنة، أن هناك بعض العلامات التي يجب على مريض السكري الانتباه إليها وعدم تجاهلها، لأنها قد تدل على تأثر الكلى نتيجة ارتفاع مستويات السكر في الدم.

ما العلامات التي تستدعي الانتباه؟

يشير درويش إلى أن أبرز الأعراض التي تستوجب مراجعة الطبيب تشمل:

1- ظهور رغوة كثيفة في البول.

2- تورم القدمين.

3- انتفاخ حول العينين خاصة في الصباح.

4- ارتفاع ضغط الدم دون سبب واضح.

ماذا تعني هذه الأعراض؟

يوضح استشاري أمراض السكري والباطنة أن هذه العلامات قد تكون مؤشرًا على بدء تأثر الكلى بمضاعفات السكري، حتى في حال عدم شعور المريض بأعراض أخرى واضحة.

كما يؤكد الطبيب أن الفحوصات الدورية لمرضى السكري تلعب دورًا مهمًا في اكتشاف أي مشكلات بالكلى في مراحلها المبكرة، مما يساعد على الحفاظ على وظائفها وتقليل خطر حدوث مضاعفات صحية خطيرة مستقبلًا