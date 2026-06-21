عاصفة أهداف تجتاح كأس العالم 2026.. رقم استثنائي يعيد أمجاد مونديال الخمسينيات

الأحد 21 يونيو-حزيران 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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يشهد كأس العالم 2026 واحدة من أكثر النسخ إثارة في تاريخ البطولة، بعدما وصل عدد الأهداف المسجلة إلى 100 هدف خلال 33 مباراة فقط، في إنجاز لم يتحقق منذ عام 1958، ليؤكد المونديال الحالي حضوره كواحد من أكثر النسخ غزارة تهديفية على الإطلاق.

وجاء الهدف المئوي عن طريق النجم الهولندي كودي غاكبو خلال فوز منتخب هولندا الكبير على السويد بنتيجة 5-1، ليواصل المونديال تقديم عروض هجومية مذهلة وخطوطاً هجومية لا تعرف التوقف.

وتُظهر الأرقام أن البطولة تسير بمعدل تهديفي مرتفع يتجاوز ثلاثة أهداف في المباراة الواحدة، وسط توقعات بتجاوز حاجز 300 هدف مع اقتراب الأدوار الحاسمة.

وشهدت المباريات الأولى نتائج كبيرة وأداءً هجومياً لافتاً، من بينها فوز ألمانيا الكاسح على كوراساو 7-1، وانتصار كندا العريض على قطر بسداسية نظيفة، في مشهد يعكس الطابع الهجومي الذي يميز البطولة الحالية.

كما أثارت الكرة الرسمية الجديدة "تريوندا" جدلاً واسعاً بين اللاعبين والمحللين، بعد تكرار الشكاوى من صعوبة التعامل معها، خاصة من جانب حراس المرمى، في ظل تسجيل عدد كبير من الأهداف بعيدة المدى والتسديدات القوية التي أربكت الدفاعات.

ومع استمرار سقوط الأرقام القياسية وتدفق الأهداف من مختلف المنتخبات، يرسخ مونديال 2026 مكانته كواحد من أكثر بطولات كأس العالم متعة وإثارة في تاريخ اللعبة.