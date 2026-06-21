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التشكيل الرسمي لمواجهة تونس واليابان بكأس العالم

الأحد 21 يونيو-حزيران 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس-وكالات
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أعلن منتخب تونس ونظيره اليابان، تشكيل المواجهة المنتظرة بينهما، المقرر لها في تمام السابعة من صباح اليوم الأحد، على ملعب مونتيري، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السادسة في بطولة كأس العالم 2026.

تشكيل تونس ضد اليابان دحمان؛ برون، رقيق، طالبي؛ فاليري، السخيري، حنبعل، تونكتي، عبدي؛ إلياس سعد، بن سليمان.

تشكيل اليابان ضد تونس سوزوكي؛ إتش إيتو، تومياسو، إيتاكورا؛ ناكامورا، تاناكا، سانو، دوان؛ كامادا، جونيا إيتو؛ أويدا 

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