الفرق بين قرحة المعدة وارتجاع المريء- علامات تستدعي القلق أبرزها رغوة البول- علامات لا يجب على مريض السكري تجاهلها نهائيًا عاصفة أهداف تجتاح كأس العالم 2026.. رقم استثنائي يعيد أمجاد مونديال الخمسينيات التشكيل الرسمي لمواجهة تونس واليابان بكأس العالم 4وفيات في حوادث مأساوية بالضالع وأبين.. اختناق وانهيار بئر يكشفان فداحة الإهمال عدن على صفيح ساخن.. إطلاق نار وتحركات ميدانية وسط تصاعد الاحتقان السياسي في الجنوب وساطات قبلية تنجح في إطلاق الشيخ حمد فدغم وميرا صدام حسين من سجون الحوثيين تحركات أمنية واسعة في عدن.. استكمال تغييرات قيادات أقسام الشرطة لتعزيز الجاهزية الميدانية رسمياً.. وصول 350 ألف دفتر جواز إلى عدن وإنهاء أزمة التكدس في الداخل والخارج وزارة الأوقاف اليمنية تلغي نظام الكوتا لمنشآت العمرة وتفتح التأشيرات أمام الشركات المؤهلة
أعلن منتخب تونس ونظيره اليابان، تشكيل المواجهة المنتظرة بينهما، المقرر لها في تمام السابعة من صباح اليوم الأحد، على ملعب مونتيري، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السادسة في بطولة كأس العالم 2026.
تشكيل تونس ضد اليابان دحمان؛ برون، رقيق، طالبي؛ فاليري، السخيري، حنبعل، تونكتي، عبدي؛ إلياس سعد، بن سليمان.
تشكيل اليابان ضد تونس سوزوكي؛ إتش إيتو، تومياسو، إيتاكورا؛ ناكامورا، تاناكا، سانو، دوان؛ كامادا، جونيا إيتو؛ أويدا