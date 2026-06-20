4وفيات في حوادث مأساوية بالضالع وأبين.. اختناق وانهيار بئر يكشفان فداحة الإهمال

السبت 20 يونيو-حزيران 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-خاص

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لقي أربعة أشخاص مصرعهم، تتراوح أعمارهم بين 15 و35 عاماً، في حادثتين منفصلتين بمحافظتي الضالع وأبين، جراء اختناق وانهيار بئر، في وقائع مؤلمة أعادت التحذير من مخاطر العمل العشوائي وغياب إجراءات السلامة.

وقالت مصادر أمنية إن محافظة أبين شهدت حادثة مأساوية راح ضحيتها شخصان يبلغان من العمر بين 30 و35 عاماً، بعد انهيار الأتربة داخل بئر كانوا يعملون على حفره، ما أدى إلى محاصرتهما ووفاتهما في الموقع قبل إنقاذهما.

وفي محافظة الضالع، توفي شخصان آخران، أحدهما فتى يبلغ من العمر 15 عاماً، إثر اختناقهما داخل برميل مخصص لمادة البترول أثناء محاولتهما تنظيفه، في ظروف خطرة تفتقر لأبسط معايير الأمان.

وأكدت الشرطة في المحافظتين أن الإهمال وغياب إجراءات السلامة كانا السبب الرئيس وراء الحادثتين، داعية المواطنين إلى الحذر الشديد عند التعامل مع مواقع العمل والأماكن الخطرة لتفادي تكرار مثل هذه المآسي.