4وفيات في حوادث مأساوية بالضالع وأبين.. اختناق وانهيار بئر يكشفان فداحة الإهمال عدن على صفيح ساخن.. إطلاق نار وتحركات ميدانية وسط تصاعد الاحتقان السياسي في الجنوب وساطات قبلية تنجح في إطلاق الشيخ حمد فدغم وميرا صدام حسين من سجون الحوثيين تحركات أمنية واسعة في عدن.. استكمال تغييرات قيادات أقسام الشرطة لتعزيز الجاهزية الميدانية رسمياً.. وصول 350 ألف دفتر جواز إلى عدن وإنهاء أزمة التكدس في الداخل والخارج وزارة الأوقاف اليمنية تلغي نظام الكوتا لمنشآت العمرة وتفتح التأشيرات أمام الشركات المؤهلة أردوغان: القوة تغيّر قواعد اللعبة… تركيا ترتقي إلى المرتبة السابعة عالمياً في تصميم وإنتاج حاملات الطائرات اللواء سلطان العرادة: مطار مأرب الدولي مشروع استراتيجي يقترب من استكمال مراحله الرئيسية.. شاهد بالصور بطاقة حمراء تاريخية في المونديال... أول حالة طرد بسبب تغطية الفم الحرس الثوري الإيراني يعلن إغلاق مضيق هرمز! هل تنهار تفاهمات وقف الحرب قبل أن تبدأ؟
لقي أربعة أشخاص مصرعهم، تتراوح أعمارهم بين 15 و35 عاماً، في حادثتين منفصلتين بمحافظتي الضالع وأبين، جراء اختناق وانهيار بئر، في وقائع مؤلمة أعادت التحذير من مخاطر العمل العشوائي وغياب إجراءات السلامة.
وقالت مصادر أمنية إن محافظة أبين شهدت حادثة مأساوية راح ضحيتها شخصان يبلغان من العمر بين 30 و35 عاماً، بعد انهيار الأتربة داخل بئر كانوا يعملون على حفره، ما أدى إلى محاصرتهما ووفاتهما في الموقع قبل إنقاذهما.
وفي محافظة الضالع، توفي شخصان آخران، أحدهما فتى يبلغ من العمر 15 عاماً، إثر اختناقهما داخل برميل مخصص لمادة البترول أثناء محاولتهما تنظيفه، في ظروف خطرة تفتقر لأبسط معايير الأمان.
وأكدت الشرطة في المحافظتين أن الإهمال وغياب إجراءات السلامة كانا السبب الرئيس وراء الحادثتين، داعية المواطنين إلى الحذر الشديد عند التعامل مع مواقع العمل والأماكن الخطرة لتفادي تكرار مثل هذه المآسي.