عدن على صفيح ساخن.. إطلاق نار وتحركات ميدانية وسط تصاعد الاحتقان السياسي في الجنوب

السبت 20 يونيو-حزيران 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-خاص

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شهدت العاصمة المؤقتة عدن، خلال الساعات الماضية، تصاعداً لافتاً في حدة التوتر الأمني والسياسي، بالتزامن مع تحشيدات واسعة دعا إليها المجلس الانتقالي الجنوبي في عدد من المحافظات الجنوبية.

وقالت مصادر أمنية ومحلية لـمأرب برس إن المدينة تعيش حالة من الاستنفار والترقب لليوم الثاني على التوالي، في ظل دعوات للتظاهر وتحركات ميدانية لأنصار المجلس الانتقالي.

وبحسب المصادر، شهدت ساحة العروض بمديرية خور مكسر مساء الجمعة حالة من التوتر، عقب محاولة رفع صور رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي على منصة الساحة، ما أعقبه إطلاق أعيرة نارية في الهواء وسط أجواء مشحونة.

وكان المجلس الانتقالي قد دعا أنصاره إلى الخروج في تظاهرات بمدينة عدن ومحافظة حضرموت، احتجاجاً على ما وصفه بـ"الوصاية السعودية"، وفق بيان صادر عن الأمانة العامة للمجلس.

وشارك مئات من أنصار الانتقالي، السبت، في فعاليات احتجاجية رُفعت خلالها أعلام الانفصال وصور قيادات المجلس، وردد المشاركون شعارات مناهضة للحكومة اليمنية وللسياسات السعودية في البلاد.

وفي السياق، تداولت وسائل إعلام محسوبة على المجلس الانتقالي صوراً ومقاطع مصورة قالت إنها تُظهر قوات أمنية وهي تطلق النار في الهواء لتفريق متظاهرين في ساحة العروض.

كما أظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي قيام قوات أمنية بإنزال صور ولافتات وشعارات تابعة للمجلس الانتقالي من منصة الساحة، في خطوة أثارت تفاعلات واسعة، وسط استمرار حالة الاحتقان السياسي والأمني في المدينة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الساحة الجنوبية حالة من التجاذبات السياسية المتصاعدة، مع مخاوف من انعكاس التوترات على الوضع الأمني في عدن والمحافظات المجاورة.