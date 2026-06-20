4وفيات في حوادث مأساوية بالضالع وأبين.. اختناق وانهيار بئر يكشفان فداحة الإهمال عدن على صفيح ساخن.. إطلاق نار وتحركات ميدانية وسط تصاعد الاحتقان السياسي في الجنوب وساطات قبلية تنجح في إطلاق الشيخ حمد فدغم وميرا صدام حسين من سجون الحوثيين تحركات أمنية واسعة في عدن.. استكمال تغييرات قيادات أقسام الشرطة لتعزيز الجاهزية الميدانية رسمياً.. وصول 350 ألف دفتر جواز إلى عدن وإنهاء أزمة التكدس في الداخل والخارج وزارة الأوقاف اليمنية تلغي نظام الكوتا لمنشآت العمرة وتفتح التأشيرات أمام الشركات المؤهلة أردوغان: القوة تغيّر قواعد اللعبة… تركيا ترتقي إلى المرتبة السابعة عالمياً في تصميم وإنتاج حاملات الطائرات اللواء سلطان العرادة: مطار مأرب الدولي مشروع استراتيجي يقترب من استكمال مراحله الرئيسية.. شاهد بالصور بطاقة حمراء تاريخية في المونديال... أول حالة طرد بسبب تغطية الفم الحرس الثوري الإيراني يعلن إغلاق مضيق هرمز! هل تنهار تفاهمات وقف الحرب قبل أن تبدأ؟
شهدت العاصمة المؤقتة عدن، خلال الساعات الماضية، تصاعداً لافتاً في حدة التوتر الأمني والسياسي، بالتزامن مع تحشيدات واسعة دعا إليها المجلس الانتقالي الجنوبي في عدد من المحافظات الجنوبية.
وقالت مصادر أمنية ومحلية لـمأرب برس إن المدينة تعيش حالة من الاستنفار والترقب لليوم الثاني على التوالي، في ظل دعوات للتظاهر وتحركات ميدانية لأنصار المجلس الانتقالي.
وبحسب المصادر، شهدت ساحة العروض بمديرية خور مكسر مساء الجمعة حالة من التوتر، عقب محاولة رفع صور رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي على منصة الساحة، ما أعقبه إطلاق أعيرة نارية في الهواء وسط أجواء مشحونة.
وكان المجلس الانتقالي قد دعا أنصاره إلى الخروج في تظاهرات بمدينة عدن ومحافظة حضرموت، احتجاجاً على ما وصفه بـ"الوصاية السعودية"، وفق بيان صادر عن الأمانة العامة للمجلس.
وشارك مئات من أنصار الانتقالي، السبت، في فعاليات احتجاجية رُفعت خلالها أعلام الانفصال وصور قيادات المجلس، وردد المشاركون شعارات مناهضة للحكومة اليمنية وللسياسات السعودية في البلاد.
وفي السياق، تداولت وسائل إعلام محسوبة على المجلس الانتقالي صوراً ومقاطع مصورة قالت إنها تُظهر قوات أمنية وهي تطلق النار في الهواء لتفريق متظاهرين في ساحة العروض.
كما أظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي قيام قوات أمنية بإنزال صور ولافتات وشعارات تابعة للمجلس الانتقالي من منصة الساحة، في خطوة أثارت تفاعلات واسعة، وسط استمرار حالة الاحتقان السياسي والأمني في المدينة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الساحة الجنوبية حالة من التجاذبات السياسية المتصاعدة، مع مخاوف من انعكاس التوترات على الوضع الأمني في عدن والمحافظات المجاورة.