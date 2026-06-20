وساطات قبلية تنجح في إطلاق الشيخ حمد فدغم وميرا صدام حسين من سجون الحوثيين تحركات أمنية واسعة في عدن.. استكمال تغييرات قيادات أقسام الشرطة لتعزيز الجاهزية الميدانية رسمياً.. وصول 350 ألف دفتر جواز إلى عدن وإنهاء أزمة التكدس في الداخل والخارج وزارة الأوقاف اليمنية تلغي نظام الكوتا لمنشآت العمرة وتفتح التأشيرات أمام الشركات المؤهلة أردوغان: القوة تغيّر قواعد اللعبة… تركيا ترتقي إلى المرتبة السابعة عالمياً في تصميم وإنتاج حاملات الطائرات اللواء سلطان العرادة: مطار مأرب الدولي مشروع استراتيجي يقترب من استكمال مراحله الرئيسية.. شاهد بالصور بطاقة حمراء تاريخية في المونديال... أول حالة طرد بسبب تغطية الفم الحرس الثوري الإيراني يعلن إغلاق مضيق هرمز! هل تنهار تفاهمات وقف الحرب قبل أن تبدأ؟ منصات التواصل تتحول إلى ساحة معركة… ترامب يشن هجوماً لاذعاً على خصومه ويعتبر أن إيران هزمت عسكرياً بالكامل السعودية في اختبار ناري أمام إسبانيا بحثاً عن بطاقة العبور
كشفت مصادر قبلية في محافظة الجوف أن جماعة الحوثي أفرجت عن الشيخ حمد فدغم الحزمي والمرأة المعروفة باسم ميرا صدام حسين، عقب وساطات قبلية مكثفة قادتها شخصيات اجتماعية وقبلية خلال الأيام الماضية لإنهاء ملف احتجازهما.
وقالت المصادر لـ"مأرب برس" إن الإفراج جاء بعد تحركات حثيثة لمعالجة الخلافات المرتبطة بقضية استعادة ممتلكات متنازع عليها، وذلك بعد تعثر عدة محاولات سابقة للتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.
وبحسب المصادر، ركزت الوساطات على احتواء التوتر وإغلاق ملف الاحتجاز، في وقت كانت فيه تفاهمات سابقة قد فشلت بسبب خلافات حول مطالب تتعلق بالاعتذار وتقديم تنازلات إعلامية، ما أدى إلى تأخير التوصل إلى تسوية نهائية.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة وصول ميرا صدام حسين إلى ذويها، ولقاءها بالشخص الذي تولى تربيتها، وسط مشاهد مؤثرة عكست حالة الارتياح بعد انتهاء فترة الاحتجاز.