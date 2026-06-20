وساطات قبلية تنجح في إطلاق الشيخ حمد فدغم وميرا صدام حسين من سجون الحوثيين

السبت 20 يونيو-حزيران 2026 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-خاص

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كشفت مصادر قبلية في محافظة الجوف أن جماعة الحوثي أفرجت عن الشيخ حمد فدغم الحزمي والمرأة المعروفة باسم ميرا صدام حسين، عقب وساطات قبلية مكثفة قادتها شخصيات اجتماعية وقبلية خلال الأيام الماضية لإنهاء ملف احتجازهما.

وقالت المصادر لـ"مأرب برس" إن الإفراج جاء بعد تحركات حثيثة لمعالجة الخلافات المرتبطة بقضية استعادة ممتلكات متنازع عليها، وذلك بعد تعثر عدة محاولات سابقة للتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.

وبحسب المصادر، ركزت الوساطات على احتواء التوتر وإغلاق ملف الاحتجاز، في وقت كانت فيه تفاهمات سابقة قد فشلت بسبب خلافات حول مطالب تتعلق بالاعتذار وتقديم تنازلات إعلامية، ما أدى إلى تأخير التوصل إلى تسوية نهائية.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة وصول ميرا صدام حسين إلى ذويها، ولقاءها بالشخص الذي تولى تربيتها، وسط مشاهد مؤثرة عكست حالة الارتياح بعد انتهاء فترة الاحتجاز.