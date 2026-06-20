تحركات أمنية واسعة في عدن.. استكمال تغييرات قيادات أقسام الشرطة لتعزيز الجاهزية الميدانية

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في إطار تنفيذ قرارات إعادة ترتيب العمل الأمني في العاصمة المؤقتة عدن، نفذت لجنة أمنية ميدانية، صباح السبت، عملية استكمال إجراءات الاستلام والتسليم بين عدد من مدراء أقسام الشرطة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء الركن مطهر علي ناجي مدير عام الإدارة العامة لشرطة العاصمة عدن.
وترأس اللجنة العميد حسين صالح، مساعد مدير الأمن لشؤون الشرطة، حيث أشرفت على تنفيذ قرارات التعيين والتنقلات الأخيرة التي أقرتها قيادة أمن عدن بهدف تطوير الأداء الأمني والإداري.
وشملت الإجراءات قسم شرطة المعلا، حيث تسلم النقيب ريان بكران مهامه خلفاً للعقيد فضل ناجي، فيما شهد قسم شرطة التواهي تسليم المهام للعقيد فضل ناجي خلفاً للنقيب أمجد عبدالحميد، بينما جرى في قسم شرطة الروضة تسليم المسؤولية للنقيب أمجد عبدالحميد خلفاً للنقيب ريان بكران.
وأكدت اللجنة أن عمليات الاستلام والتسليم تمت بسلاسة وانضباط وفق اللوائح والإجراءات التنظيمية المعتمدة، بما يضمن استمرار العمل الأمني بكفاءة ودون أي تأثير على سير المهام اليومية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة قيادة شرطة عدن لإعادة هيكلة العمل الأمني ورفع مستوى الجاهزية الميدانية، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشارك في النزول الميداني عدد من القيادات الأمنية، بينهم العميد عبدالسلام محمد أحمد مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والعميد عثمان عفيف مدير إدارة شؤون الضباط، والعميد علي ثابت مدير إدارة شؤون الأفراد، والعميد أحمد علي عثمان مدير إدارة التوجيه المعنوي.