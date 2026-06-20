رسمياً.. وصول 350 ألف دفتر جواز إلى عدن وإنهاء أزمة التكدس في الداخل والخارج

السبت 20 يونيو-حزيران 2026 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-خاص

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أعلنت مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية وصول دفعة جديدة من دفاتر جوازات السفر إلى العاصمة المؤقتة عدن، تضم 350 ألف دفتر جواز، في خطوة وصفت بأنها الأوسع منذ سنوات لإنهاء أزمة النقص وضمان استمرارية خدمات إصدار الجوازات للمواطنين داخل اليمن وخارجه.

وأوضحت المصلحة أن الدفعة الجديدة تشمل 250 ألف دفتر جواز مخصصة لفروعها في المحافظات المحررة، إلى جانب 100 ألف دفتر سيتم توزيعها على السفارات والقنصليات اليمنية في الخارج، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد وتسريع إنجاز المعاملات.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من دفاتر الجوازات، والقضاء على الاختناقات التشغيلية التي شهدتها بعض الفروع خلال الفترة الماضية، بما يضمن تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وسرعة أكبر.

وأشارت المصلحة إلى أن معظم فروعها في المحافظات المحررة تمكنت من الوصول إلى مرحلة "صفر معاملات متراكمة" بعد استكمال طباعة وإنجاز معاملات الجوازات حتى يونيو 2026، الأمر الذي انعكس إيجاباً على تقليص فترات الانتظار وتسريع إجراءات الإصدار.

ودعت المواطنين الذين استكملوا معاملاتهم إلى مراجعة الفروع المختصة لاستلام جوازاتهم، مؤكدة أن معاملات الإصدار الجديدة باتت تُنجز خلال أيام قليلة من استكمال الإجراءات النظامية.

كما أكدت أن هذا الإنجاز تحقق بدعم واهتمام من قيادة الدولة والحكومة ووزارة الداخلية، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الخدمات السيادية وتحسين مستوى الأداء المؤسسي.

من جانبه، أشاد رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء الدكتور طارق بن عمير النسي بجهود الكوادر الإدارية والفنية في رئاسة المصلحة وفروعها، مؤكداً استمرار العمل على تطوير الخدمات وتعزيز إجراءات مكافحة التزوير والابتزاز، والتعامل بحزم مع أي مخالفات، بما يعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات الوطنية.