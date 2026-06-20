وزارة الأوقاف اليمنية تلغي نظام الكوتا لمنشآت العمرة وتفتح التأشيرات أمام الشركات المؤهلة

السبت 20 يونيو-حزيران 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

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أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، ممثلة بقطاع الحج والعمرة، إلغاء نظام "الكوتا" الخاص بمنشآت العمرة المعتمدة لموسم 1448هـ، وفتح التأشيرات أمام جميع المنشآت المرخصة والمستوفية للشروط والإجراءات المنظمة للنشاط.

جاء ذلك في تعميم اطلع عليه محرر مأرب برس رقم (10) صادر عن قطاع الحج والعمرة بتاريخ 20 يونيو/حزيران 2026، والذي أوضح أن القرار يأتي استكمالاً للتوجيهات السابقة المنظمة لأعمال العمرة، وبعد جهود ومتابعات أفضت إلى إلغاء نظام الحصص ومنح المنشآت المؤهلة فرصة متساوية للعمل وفقاً للضوابط المعتمدة.

وأعرب القطاع عن تقديره لوزارة الحج والعمرة السعودية على ما وصفه بالقرار التيسيري، معتبراً أنه سيسهم في تسهيل إجراءات العمرة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين.

وأكد التعميم التزام منشآت العمرة بعدد من الضوابط المنظمة، أبرزها عدم بيع البرامج الاقتصادية إلا بعد التأكد من وجود مستضيف فعلي للمعتمرين ضمن نظام "المستضيف"، وعدم تمرير التأشيرات قبل استكمال المتطلبات اللازمة.

كما ألزم القطاع المنشآت التي تقدم برامج عمرة متكاملة بالإعلان عن أسعار برامجها عبر مواقعها الرسمية أو منصات التواصل الاجتماعي، على أن تتوافق الأسعار مع مستوى الخدمات وفترة البرنامج، مشيراً إلى أن فرقاً ميدانية ستتولى التحقق من مدى الالتزام بالاشتراطات والمواصفات المحددة.

وشددت الوزارة على ضرورة التقيد الدقيق بمواعيد دخول وخروج المعتمرين، وتحديد وسائل السفر ومنافذ الدخول والمغادرة وفق الإجراءات المنظمة لذلك، مؤكدة أن المخالفات ستواجه بعقوبات صارمة.

وأوضح التعميم أن الجهات المختصة ستتخذ أقصى العقوبات القانونية بحق أي منشأة يثبت مخالفتها للأنظمة والتعليمات المنظمة لأعمال العمرة خلال الموسم المقبل.