اللواء سلطان العرادة: مطار مأرب الدولي مشروع استراتيجي يقترب من استكمال مراحله الرئيسية..  شاهد بالصور

السبت 20 يونيو-حزيران 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ محافظة مأرب، سلطان العرادة، أن مطار مأرب الدولي يمثل مشروعاً استراتيجياً وخدمياً مهماً، لما له من دور في تسهيل حركة المواطنين وتعزيز التنمية الاقتصادية والاستثمارية ودعم الاستقرار، مشدداً على أهمية استكمال المشروع ووضعه في الخدمة في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجراها العرادة، اليوم، إلى مشروع مطار مأرب الدولي، للاطلاع على مستوى الإنجاز وسير الأعمال الإنشائية والفنية في مختلف مرافق المطار، بما في ذلك المدرج والصالات والمباني التشغيلية والخدمية والإدارية.

وخلال الزيارة، استمع العرادة من القائمين على المشروع والمهندسين المشرفين إلى شرحٍ مفصل حول مراحل التنفيذ ونسب الإنجاز في مختلف مكونات المشروع، والصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، والخطط الزمنية المحددة لاستكمال الأعمال وفق المواصفات الفنية المعتمدة.

وطاف عضو مجلس القيادة الرئاسي بعدد من مرافق المطار، واطلع على الأعمال المنفذة في المدرج والصالات والمباني التشغيلية والخدمية، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل الفرق الهندسية والفنية والعاملين في المشروع.

وقال عضو مجلس القيادة سلطان العرادة في تصريح له خلال الزيارة: “جئنا اليوم لتفقد سير العمل في مشروع مطار مأرب الدولي، والحمد لله لمسنا تقدماً كبيراً في مختلف الأعمال الإنشائية والفنية، وكما شاهدنا اليوم، فقد قطع المشروع شوطاً مهماً، وأصبحت العديد من الأعمال الإنشائية على وشك الاكتمال، وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة من قبل الجهات المنفذة والفرق الهندسية العاملة في المشروع ".

وأضاف: "خلال الزيارة استمعنا إلى شرحٍ من المهندسين المشرفين، وكان من أكثر الأمور التي أسعدتنا أنهم بدأوا من حيث انتهى الآخرون، سواء فيما يتعلق بالأجهزة الفنية أو المعدات والتجهيزات الأساسية التي يتطلبها تشغيل المطار، الأمر الذي سيسهم في تسريع استكمال المشروع وتجهيزه وفق المعايير والمتطلبات الفنية اللازمة".

مشدداً على ضرورة استكمال ما تبقى من الأعمال في أسرع وقت ممكن، ليبدأ المطار في أداء دوره وخدمة المواطنين من مختلف أنحاء الجمهورية.. كون المطارات ليست لخدمة محافظة أو منطقة بعينها، وإنما هي خدمة وطنية وإنسانية يستفيد منها جميع أبناء الوطن أينما كانوا، وتبقى في المقام الأول لخدمة المواطن وتخفيف معاناته.